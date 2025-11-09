Frase del giorno

09 Nov, 2025
  1. Home
  2. Cronaca
  3. "Raid ladreschi" nei negozi del centro di Pescara

"Raid ladreschi" nei negozi del centro di Pescara

Denunciato un campano 49enne per tentativi di asportare merce da un supermercato e un negozio di abbigliamento

"Raid ladreschi" nei negozi del centro di Pescara

Una mattinata qualunque nel cuore commerciale della città si è trasformata in poche ore, in un doppio intervento per i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pescara. Un 49enne di nazionalità italiana, originario di un paese in provincia di Napoli, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica dopo aver tentato due furti in altrettanti negozi del centro.

I Carabinieri sono intervenuti in due distinti esercizi commerciali per identificare un uomo sorpreso a rubare merce dagli scaffali. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo avrebbe agito dapprima all’interno di un supermercato dove, approfittando di un momento di distrazione del personale, si sarebbe impossessato di diversi profumi e cosmetici per un valore complessivo di circa €.65 e subito dopo, non pago del primo tentativo, si sarebbe spostato in una nota catena di negozi di abbigliamento, da cui avrebbe cercato di allontanarsi con indumenti per un valore di poco inferiore ai €.15, senza passare per le casse.

La prontezza degli addetti alla sicurezza ed il tempestivo intervento dei Carabinieri hanno però posto fine ai suoi piani. La merce è stata interamente recuperata e restituita ai rispettivi esercizi commerciali.

L’uomo, identificato e sottoposto ai controlli di rito, è risultato già positivo in banca dati per precedenti specifici. Al termine delle verifiche, è stato denunciato a piede libero per il reato di furto alla competente Autorità Giudiziaria che valuterà la sua posizione.

L’episodio si inserisce nel quadro delle costanti attività di controllo e prevenzione dei reati contro il patrimonio condotte dai Carabinieri di Pescara che, negli ultimi mesi, hanno intensificato la presenza sul territorio e gli interventi nelle aree commerciali più frequentate, soprattutto in vista del periodo

Tags: Furti negozi Pescara centro

Vedi anche

Dal 2012 a Pescara, chiusi oltre 300 negozi
Economia

Dal 2012 a Pescara, chiusi oltre 300 negozi

24 Mar, 2025
Sgominata banda italianissima specializzata nei furti di vestiti
Cronaca

Sgominata banda italianissima specializzata nei furti di vestiti

05 Dic, 2017
Pescara: spaccate e furti in città. La Polizia di Stato individua due componenti della banda
Cronaca

Pescara: spaccate e furti in città. La Polizia di Stato individua due componenti della banda

22 Set, 2016
Rischio criminalità in Abruzzo: 18 famiglie su mille vittime dei furti in casa
Inkieste

Rischio criminalità in Abruzzo: 18 famiglie su mille vittime dei furti in casa

25 Lug, 2016
Chieti. Ex Zuccherificio, Confesercenti: "Sì a riqualificazione, No al Centro Commerciale"
Attualità

Chieti. Ex Zuccherificio, Confesercenti: "Sì a riqualificazione, No al Centro Commerciale"

08 Mar, 2016
Caro affitti e negozi vuoti, NCD vuole mappare in zone Pescara
Attualità

Caro affitti e negozi vuoti, NCD vuole mappare in zone Pescara

30 Mar, 2015
Furti con spaccata a negozi e bar, due arresti a Lanciano
Cronaca

Furti con spaccata a negozi e bar, due arresti a Lanciano

07 Gen, 2015
Teramo: furti in due negozi Conad, bloccati 4 romeni
Cronaca

Teramo: furti in due negozi Conad, bloccati 4 romeni

27 Ott, 2014
Lanciano sta morendo. Corso Trento e Trieste "desolante" al mattino
Attualità

Lanciano sta morendo. Corso Trento e Trieste "desolante" al mattino

06 Mag, 2014

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2025 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661