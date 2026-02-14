Frase del giorno

14 Feb, 2026
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Ragazzi bulli gettano nell'immondizia un giovane disabile

Ragazzi bulli gettano nell'immondizia un giovane disabile

Orrore e indignazione per quello che è accaduto a Silvi. La procura dei Minorenni di L'Aquila ha aperto un fascicolo contro due 17enni

Ragazzi bulli gettano nell'immondizia un giovane disabile

Un grave episodio di bullismo ha sconvolto Silvi, in provincia di Teramo, dove un ragazzo di 17 anni con disabilità è stato brutalmente aggredito dai coetanei e scaraventato due volte in un cassonetto della spazzatura. Il padre della vittima, Roberto Li., ha denunciato l’accaduto con un video virale sui social, rompendo il silenzio su violenze che non sarebbero isolate

Sedondo la ricostruzione il fatto è avvenuto circa dieci giorni fa nel centro di Silvi. Il giovane, dopo aver conquistato con fatica una minima autonomia e socialità, è stato preso a calci, pugni e bastonate, derubato del cellulare e gettato nel cassonetto: la prima volta è uscito da solo, ma è stato respinto e chiuso di nuovo all’interno. Passanti hanno allertato i Carabinieri, che lo hanno soccorso e portato in ospedale, da dove è uscito con 10 giorni di prognosi.

Secondo il racconto del padre, il ragazzo subiva da settimane vessazioni psicologiche quotidiane, insulti, minacce e intimidazioni, spingendolo a tacere per paura di ritorsioni e per non perdere la sua piccola libertà. L’uomo denuncia una “cultura dell’omertà”: adulti presenti non sono intervenuti, e chi ha provato è stato zittito con “fatti i fatti tuoi”. 

La Procura per i Minorenni dell’Aquila ha aperto un fascicolo d’ufficio, con due coetanei già indagati; le forze dell’ordine stanno esaminando videosorveglianze e testimoni. Associazioni come Carrozzine Determinate condannano l’atto come inaccettabile, annunciando progetti educativi anti-bullismo nelle scuole di Silvi.

"Quanto denunciato dalla famiglia — aggressioni ripetute, umiliazioni e il gesto disumano di gettare il ragazzo in un cassonetto della spazzatura — rappresenta un atto di violenza inaccettabile che colpisce non solo la vittima e la sua famiglia, ma l’intera collettività. Nessuna attenuante per tali  comportamenti", questo il commento del presidente dell'associazione, Claudio Ferrante, da sempre impegnata nella promozione dell’inclusione e nel contrasto a ogni forma di bullismo attraverso progetti educativi nelle scuole, sarà proprio lunedì a Silvi, nella scuola primaria, con il patrocinio al progetto “Sentinelle di civiltà e di felicità”, un percorso educativo volto a promuovere rispetto, empatia e cultura dell’inclusione.

 

Tags: Bullo Bulli Silvi Disabile Immondizia Notizie

Vedi anche

Studenti bulli dell'Alberghiero di Villa Santa Maria obbligati a stare in casa per bullismo
Cronaca

Studenti bulli dell'Alberghiero di Villa Santa Maria obbligati a stare in casa per bullismo

19 Apr, 2018
Pescara. Bullo 'terribile' incastrato grazie a facebook
Cronaca

Pescara. Bullo 'terribile' incastrato grazie a facebook

25 Set, 2015
Gli frattura la mascella per una "spallata": ancora guai per un baby bullo
Cronaca

Gli frattura la mascella per una "spallata": ancora guai per un baby bullo

29 Nov, 2014
Silvi Bellissima: "Non è più sostenibile, variante va bocciata"
Politica

Silvi Bellissima: "Non è più sostenibile, variante va bocciata"

26 Nov, 2014
Appello su facebook per fratello disabile: "Vuole lavorare"
Attualità

Appello su facebook per fratello disabile: "Vuole lavorare"

14 Lug, 2014
L'Aquila, Arrestato il "Re dei bulli": è un 23enne macedone
Cronaca

L'Aquila, Arrestato il "Re dei bulli": è un 23enne macedone

10 Giu, 2014
Comunicazione. Al via la campagna "social" Smonta il Bullo
Life Style

Comunicazione. Al via la campagna "social" Smonta il Bullo

26 Mag, 2014
Pestano brutalmente 13enne per 10 euro. Baby bulli in cella
Cronaca

Pestano brutalmente 13enne per 10 euro. Baby bulli in cella

19 Mar, 2014
Chieti, vergogna immondizia
Ambiente

Chieti, vergogna immondizia

17 Mar, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661