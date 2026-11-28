In occasione della Giornata internazionale per il contrasto della violenza contro le donne, la Polizia di Stato, da sempre impegnata nella delicata attività di sensibilizzazione della cittadinanza, ha organizzato per il 24 e il 25 novembre, nell'ambito della campagna permanente contro la violenza di genere "Questo non è amore", una serie di incontri informativi e formativi sul tema.

Il Camper Rosa, ormai da anni simbolo della campagna itinerante della Polizia di Stato sul delicato tema della violenza sulle donne, con a bordo un team di operatori qualificati della Questura di Pescara, giungerà il 24 novembre presso l'Istituto Tecnico "Tito Acerbo" di Pescara. Nell'occasione, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, in collaborazione con la Dirigenza Scolastica dell'Istituto, poliziotti qualificati nelle attività di contrasto alla violenza di genere, insieme ad operatori dei centri che si occupano degli autori di violenza, incontreranno gli studenti del biennio per discutere con loro del fenomeno e informarli sui comportamenti più utili da adottare nei casi in cui dovessero avere bisogno per sé stessi oppure per i loro familiari ed amici.

Saranno presenti ai cicli formativi, oltre ai poliziotti specializzati della Divisione Anticrimine e della Squadra Mobile, anche operatori qualificati del CUAV Itinere (Centro Uomini Autori di Violenza), gestito dalla Società Cooperativa L'Elefante, e dell'Associazione Cambiamenti APS, con cui la Questura di Pescara ha stipulato nell'anno in corso appositi Protocolli nell'ambito dei rapporti di collaborazione con organismi idonei a garantire, in questa provincia, interventi mirati ai fini della prevenzione e del contrasto al fenomeno della cosiddetta violenza domestica o di genere.

Il 25 novembre il camper sarà presente presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Spirito Santo e, come lo scorso anno, in collaborazione con la Direzione della Asl, verrà allestito un punto informativo e un punto d'ascolto per tutti gli utenti interessati a ricevere approfondimenti oppure desiderosi di semplici consigli.