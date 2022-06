Quattro gli abruzzesi convocati in nazionale per i mondiali di calcio balilla

Ci saranno due giovani di Pianella, e due ‘veterani’ pescaresi a difendere i colori della nazionale italiana ai prossimi campionati mondiali di calcio balilla. I giovani pianellesi Cristian Troiano e Alesso Teo Pagliaricci sono stati convocati nella rappresentativa azzurra Under19. Nella categoria ‘veterani’ invece ci saranno il pescarese Franco Faraone e il pennese Riccardo Musa. Nei giorni scorsi il presidente di specialità della Lega Italiana di Calcio Balilla, Nicola Colacicco, ha infatti formalizzato l’atto di convocazione della commissione nazionale quattro abruzzesi da parte del tecnico federale della Nazionale, Roberto Giovannini. Tutti saranno impegnati a Nantes (Francia) dal 27 giugno al 3 luglio. Saranno quaranta le nazioni presenti nella competizione iridata dalla Cina al Portogallo, dal Sudafrica al Kuwait, che si sfideranno nelle categorie uomini, donne, veterani e Under 19. “Sarà una bella sfida – commenta Nicola Colacicco presidente di specialità in FIGeST e direttore della sezione calcio tavolo della Licb, la Lega Italiana Calcio Balilla – i nostri atleti arriveranno motivatissimi in Francia dopo il grande riconoscimento del Coni”. Gli fa eco il presidente nazionale di FIGeST e ambasciatore Itsf Enzo Casadidio “faccio un grandissimo in bocca al lupo a chi prenderà parte a questa sfida ma anche a chi è stato solo convocato. Si tratta di un traguardo importantissimo che premia impegno e sacrifici in uno sport che ormai non è affatto sport minore” .

I convocati: