Prende a botte e rapina una prostituta, arrestato 35enne

Ancora una bruttissima notizia dalle notti pescaresi. A raccontarla sono gli agenti della Squadra Volante che hanno arrestato un 35enne il quale si era reso responsabile dell’aggressione di una 23enne a scopo di rapina. Come ricostruito l’uomo avrebbe abbordato la giovane, che esercita il mestiere di prostituta quasi sicuramente costretta da qualcuno e per qualche ragione, e, una volta concordata una prestazione sessuale a pagamento, avrebbe condotto la ragazza in un tratto di spiaggia non molto distante dal luogo dell’incontro. Dopo aver consumato il rapporto pattuito, l’uomo si è rifiutato di pagare la giovane alla quale ha sottratto i pantaloni per prelevarne le banconote custodite nella tasca. La donna, terrorizzata, ha tentato di recuperare le banconote ma è stata colpita al volto. A quel punto il 35enne ha intimato alla ragazza di sedersi ma la giovane ha tentato di fuggire ma è stata trattenuta per i capelli e, dopo essere caduta a terra, è stata presa a calci. La giovane, stremata, dopo essersi rivestita, è riuscita a fuggire chiedendo aiuto. La scena veniva notata da un passante che ha allertato la linea di emergenza. Sul posto intervenivano prontamente le pattuglie della volanti che intercettavano la donna e il suo aggressore che aveva ancora addosso le banconote sottratte alla giovane. Dopo aver ricostruito l’intera dinamica dei fatti, il 35enne è stato arrestato per rapina impropria.