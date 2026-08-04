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Porto di Pescara, via libera alla deviazione del fiume e 21 mnl per lo scalo portuale

Concluso l'iter ambientale per la deviazione della foce del fiume. Confermati 21,2 milioni di euro per le opere a mare, per risolvere definitivamente lo storico insabbiamento

Porto di Pescara, via libera alla deviazione del fiume e 21 mnl per lo scalo portuale

Vertice operativo, ieri sera, nella sede della Direzione marittima di Pescara, guidato dal Presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio. Si è tracciata la roadmap sul potenziamento e sulla deviazione del porto canale. Nel corso dell'incontro è stata confermata la conclusione dell'iter ambientale con il parere VIA favorevole per l'avvio della deviazione della foce del fiume (opera affidata da ARAP all'ATI Sales/Mentucci/Inmare). Parallelamente, si è fatto il punto sui 21,2 milioni di euro destinati alle successive opere a mare gestite dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale (AdSP), fondamentali per mettere fine allo storico problema dell'insabbiamento dei fondali. Analizzate anche le procedure gestite da ARAP per sbloccare i cantieri a terra relativi al "Pennello di Foce" e alla barriera di radicamento: si sta procedendo allo scorrimento della graduatoria per individuare il nuovo appaltatore, con un attento monitoraggio sull'adeguamento dei prezzi unitari per garantire una ripartenza rapida dei lavori. All'incontro hanno preso parte , tra gli altri, il presidente dell'AdSP Mirco Carloni, gli assessori regionali Umberto D’Annuntiis e Nicoletta Verì, il sindaco di Pescara Carlo Masci, oltre ai vertici di ARAP e della Direzione marittima.

 

Tags: Porto peacara insabbiamento Lavori Ultime notizie

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