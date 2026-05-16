Porta a Porta: da lunedì 25 maggio anche in centro

Prenderà il via il 25 maggio l’ultima fase di estensione della raccolta porta a porta nell’area centrale di Pescara. L’annuncio è stato dato in conferenza stampa dal sindaco Carlo Masci, dall’assessore Claudio Croce e dai consiglieri di amministrazione di Ambiente Spa, la società che gestisce raccolta dei rifiuti e pulizia della città.

Il centro è stato diviso in tre aree. Si partirà il 25 maggio dalla zona più esterna, indicata come C2, con il ritiro dei cassonetti stradali. L’estensione proseguirà poi nelle aree più interne il 28 maggio e il 4 giugno. Nell’area pedonale, oltre alle campane informatizzate per il vetro, saranno presenti anche quelle per l’organico, mentre gli altri materiali saranno raccolti con i sacchetti.

Per l’area pedonale centrale, dove sono presenti molte attività commerciali, sono previste sei isole informatizzate attrezzate per conferire secco residuo, carta e cartone, plastica e lattine, vetro e organico tutti i giorni, con orari differenziati. Saranno utilizzabili anche le tre campane interrate esistenti in piazza Sacro Cuore, predisposte per tutte le tipologie di rifiuti. Entro giugno sarà operativa anche l’ecoisola in via Bologna, accessibile con tessera.

I kit per la raccolta sono già stati distribuiti ai cittadini e il servizio prosegue nella sede di Ambiente, in via Raiale 187. Masci ha ricordato l’eliminazione di tremila cassonetti in città e ha collegato il porta a porta agli interventi di sostenibilità ambientale. L’assessore Croce ha invitato i cittadini alla collaborazione per raggiungere l’obiettivo di una città più ordinata e decorosa.