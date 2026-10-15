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Ponte del Mare, cantieri fino al 2026: chiuso nei feriali dalle 7 alle 18

Al via la seconda fase della manutenzione: dopo la resina tocca agli stralli. Il transito resta vietato dal lunedì al venerdì, mentre nel weekend la struttura è pienamente fruibile

Ponte del Mare, cantieri fino al 2026: chiuso nei feriali dalle 7 alle 18

Nuova stretta sulla viabilità del Ponte del Mare. Proseguono i lavori di manutenzione promossi dal Comune di Pescara e, dopo il rifacimento della resina, il cantiere si sposta ora sugli stralli, con gli interventi di completamento della sostituzione dei dumper di chiusura dei tubi antivandalismo.

Una nuova fase che comporta, per force di cose, ulteriori limitazioni alla circolazione. Da oggi, giovedì 15 ottobre, e fino al 27 ottobre 2026 – o comunque fino al completamento dei lavori – è in vigore il divieto di transito sull'intero Ponte del Mare, sia sulla passerella pedonale sia su quella ciclabile. La chiusura scatterà dal lunedì al venerdì, esclusivamente nei giorni feriali, dalle ore 7:00 alle ore 18:00. Il sabato e la domenica, invece, il Ponte resterà pienamente fruibile, restituendo alla cittadinanza e ai turisti uno dei simboli della città.

A corredo delle misure restrittive, il Comune tiene a precisare un aspetto fondamentale: il Ponte del Mare è in totale sicurezza. I dumper oggetto dell'intervento, viene spiegato, sono esclusivamente coperture esterne che servono a proteggere gli stralli e non compromettono in alcun modo la stabilità della struttura. Una precisazione che arriva per fugare ogni dubbio sulla tenuta dell'infrastruttura, spesso al centro dell'attenzione dei pescaresi.

La tempistica dell'intervento – con un orizzonte che si spinge fino all'autunno del 2026 – conferma la volontà dell'amministrazione di procedere con un'opera di manutenzione programmata e non emergenziale. Un percorso che, tra stop feriali e riaperture nel weekend, punta a preservare nel tempo uno dei luoghi più iconici e frequentati di Pescara, crocevia di passeggiate, sport e turismo.

Tags: ponte sul mare Pescara lavori manutezione Chiuso

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