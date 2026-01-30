Frase del giorno

30 Gen, 2026
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Ponte Ancaranese, rinvenuto nuovo ordigno bellico sul Tronto:...

Ponte Ancaranese, rinvenuto nuovo ordigno bellico sul Tronto: intervento degli artificieri

Il residuato bellico risale alla Seconda Guerra Mondiale: conservava una spoletta ancora attiva, dunque ancora molto pericoloso

Ponte Ancaranese, rinvenuto nuovo ordigno bellico sul Tronto: intervento degli artificieri

A poco più di quattro mesi dal ritrovamento che aveva portato alla sospensione temporanea dei lavori sul Ponte Ancaranese, un secondo ordigno bellico è riemerso lungo il fiume Tronto, questa volta sulla sponda abruzzese, durante le attività di cantiere guidate dall’Ufficio Speciale Ricostruzione Marche.
Il residuato, individuato nell’area compresa tra Castel di Lama e Ancarano, a cavallo delle province di Ascoli e Teramo, si è rivelato sin da subito più insidioso del precedente: conservava infatti una spoletta ancora attiva, elemento che ne aumenta sensibilmente il rischio potenziale.
L’intervento degli artificieri dell’11° Reggimento Genio Guastatori di Foggia è stato organizzato con estrema rapidità. Giunti sul posto nella mattinata di oggi, hanno provveduto alla messa in sicurezza e al brillamento controllato dell’ordigno, completando l’operazione in tempi molto ridotti e senza conseguenze per l’avanzamento dei lavori.
«Ringrazio tutte le componenti coinvolte, in particolare il prefetto di Teramo Stelo e gli artificieri, per la celerità con cui un intervento così complesso è stato portato a termine evitando interruzioni del cantiere - conferma il commissario straordinario alla ricostruzione, Guido Castelli -. Questo ponte rappresenta infatti una infrastruttura troppo importante per Marche e Abruzzo, un collegamento nodale che va ripristinato al più presto e per cui stiamo profondendo il massimo dello sforzo».
Il nuovo ritrovamento conferma la frequenza con cui lungo il Tronto emergono ancora residuati della Seconda Guerra Mondiale, memoria silenziosa di un fronte attraversato dalla ritirata tedesca.

Tags: Ponte Ancaranese tronto ordigno bellico artificieri seconda guerra mondiale

Vedi anche

Eccidio di Pietransieri, condanna storica per la Germania
Storia

Eccidio di Pietransieri, condanna storica per la Germania

10 Dic, 2024
La Guardia di Finanza ritrova un pezzo di storia del nostro Paese
Cronaca

La Guardia di Finanza ritrova un pezzo di storia del nostro Paese

26 Gen, 2022
Bonifica di ordigni bellici inesplosi della Seconda Guerra Mondiale
Attualità

Bonifica di ordigni bellici inesplosi della Seconda Guerra Mondiale

15 Giu, 2015
Il sacrificio inutile nella piccola Stalingrado d'Italia
Storia

Il sacrificio inutile nella piccola Stalingrado d'Italia

26 Dic, 2013
Scoperte bombe dentro orto. Arrivano gli Artificieri
Cronaca

Scoperte bombe dentro orto. Arrivano gli Artificieri

11 Ott, 2013
Rinvenuto ordigno con 13 Kg di tritolo in via Tiburtina
Cronaca

Rinvenuto ordigno con 13 Kg di tritolo in via Tiburtina

09 Set, 2013
Una "storia" di Guerra
Cultura

Una "storia" di Guerra

04 Ott, 2012
Rinvenuti ordigni bellici
Cronaca

Rinvenuti ordigni bellici

11 Ago, 2012
Nuovo ponte sul Tronto
Attualità

Nuovo ponte sul Tronto

20 Ott, 2011

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661