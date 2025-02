Piove dentro il pattinodromo: gare sospese per cinque ore

Le abbondanti piogge di ieri ha portato alla sospensione di cinque ore delle gare in programma al Pattinodromo di via Maestri del Lavoro. Oltre 1200 gli atleti impegnati nei Campionati Italiani Indoor, iniziati il 14 febbraio e che termineranno domenica 23. Da venerdì 14 a Domenica 16 febbraio in gara le categorie Ragazzi e Trofeo Skate Italia, per i Ragazzi 12. Secondo fine settimana, dal 21 al 23 febbraio, dedicato a Senior, Junior e Allievi, .Il maltempo di ieri ha portato pioggia dentro la struttura fermando tutto per diverse ore tra lo stupore dei presenti. Un episodio decisamente spiacevole, con le gare perse che ora dovranno essere recuperate, non proprio un bel bigliettino da visita per la città di Pescara