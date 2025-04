Piccolo commercio contro Megalò 2

Confartigianato Abruzzo: "Sul centro commerciale Mirò serve ancora una

riflessione"







"Il progetto Mirò o Megalò 2 che dir si voglia è dannoso e inopportuno per

le sue conseguenze ambientali urbanistiche e anche per le ripercussioni sul

tessuto commerciale sul territorio della Val Pescara" lo ribadisce il

presidente Confartigianato Abruzzo, Giancarlo Di Blasio, che chiede sul

tema "una riflessione complessiva ora che è previsto un ampliamento con

addirittura il raddoppio del centro commerciale". C'è la necessità di

rivalutare le scelte anche sulla base dei cambiamenti sociali ed economici

che si sono succeduti nel corso del tempo ed è un obbligo dal quale non è

più possibile sottrarsi "Quando si accede al Megalò, si vedono degli

ingressi sbarrati da paratie idrauliche. È' evidente che negli anni è stato

costruito un centro commerciale dentro le anse fluviali del fiume Pescara.

Dal mio punto di vista, un caso emblematico di sfruttamento del suolo.

Qualche anno fa si pronunciò il genio civile con un’ordinanza che

constatava l’elevato rischio idraulico dell’area. Si continua ad

autorizzare la costruzione di mega centri commerciali in una regione che

vantaggi la più alta densità a livello nazionale insieme al Piemonte. (434

m quadri ogni 1000 abitanti, secondo lo studio Reag-Real estate advisory

Group). La proliferazione degli ipermercati a cui si sono aggiunti la

logistica e il commercio online, ha portato ad una desertificazione

commerciale dei piccoli centri ma anche delle medie città". Ed è l'aspetto

che sottolinea anche Fabio Di Venanzio, titolare di una storia attività

commerciale a Scafa nella Val Pescara, giunta alla terza generazione, una

“bottega” con quasi 100 anni di presenza sul territorio. "Gli ultimi report

parlano di un’emorragia di attività di commercio al dettaglio con sede

fissa di circa il 28% in 10 anni. - rileva Di Venanzio - Gli istituti di

ricerca ci dicono che per ogni nuovo occupato nella logistica, nel

commercio online e nei centri commerciali ne spariscono quattro o cinque

nei negozi di dettaglio. Dati che meritano una riflessione pubblica e un

grido d’allarme anche per la classe politica. Per i piccoli negozi la

situazione è ancora più complessa poiché molti commercianti di quartiere si

trovano schiacciati dalla necessità di competere con la grande

distribuzione sempre aperta. - afferma infine Di Venanzio - Stiamo

parlando di piccoli imprenditori e nel corso di anni a volte decenni hanno

garantito una presenza stabile nei centri urbani, offrendo servizi anche di

valenza sociale oltreché commerciale, investendo sull’assunzione di

personale stabile e spesso acquistando gli immobili delle loro attività

oppure contribuendo alla locazione stabile con contratti di affitto che

vanno avanti regolarmente da molti anni".