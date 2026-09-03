Piazza Santa Caterina: tre uomini allontanati e sei negozi sanzionati



Tre DACUR e multe per occupazione abusiva del marciapiede

La Polizia locale di Pescara ha intensificato i controlli in piazza Santa Caterina e nelle vie limitrofe, portando all’allontanamento di tre uomini e alla sanzione di sei esercizi commerciali per occupazione abusiva di suolo pubblico.[ilpescara +1]

L’intervento, diretto dal comandante Danilo Palestini, rientra nel piano di monitoraggio rafforzato voluto dal Comune per contrastare bivacchi, far rispettare la normativa e aumentare la percezione di sicurezza tra residenti e commercianti.[ilpescara +1]

Allontanamenti con DACUR

Nel corso delle ultime verifiche, gli agenti hanno identificato tre uomini di origine polacca, di età compresa tra 32 e 43 anni.[abruzzonews]

Nei loro confronti è scattato il DACUR (Divieto di accesso alle aree urbane), provvedimento di allontanamento la cui violazione comporta l’intervento del Questore.[ilpescara +1]

L’attività della Polizia locale ha già portato, nei giorni scorsi, ad altri allontanamenti e denunce, anche a carico di minorenni, per spaccio di droga e violazioni della normativa sull’immigrazione.[ilpescara +1]

Sei negozi multati: merce esposta senza autorizzazione

Parallelamente, i controlli si sono concentrati sui negozi di vicinato della zona, in particolare quelli etnici.[ilpescara]

La Polizia locale ha ricordato che, salvo specifiche autorizzazioni, è vietata l’esposizione della merce in strada, come previsto dall’articolo 20 del Codice della strada.[ilpescara +1]

Per questo motivo, sei negozi sono stati sanzionati dopo essere stati sorpresi con merce di vario genere (non alimentare) collocata sul marciapiede senza il via libera all’occupazione degli spazi stradali.[ilpescara +1]

Oltre alla multa, i commercianti sono stati obbligati a rimuovere immediatamente tutto quanto posizionato in maniera abusiva all’esterno dell’attività.[ilpescara]

Il sindaco Masci: “Tolleranza zero”

I controlli proseguiranno, come annunciato la scorsa settimana dal sindaco Carlo Masci, che ha incontrato gli agenti destinati a questo servizio direttamente in piazza Santa Caterina.[ilpescara +1]

«Tutti coloro che vivono e frequentano la nostra città, bella e accogliente, devono comportarsi in maniera corretta e nel rispetto delle leggi e delle persone», ha dichiarato Masci.[ilpescara]

Il primo cittadino ha aggiunto che i nuovi agenti di Polizia Locale «sono già stati messi in strada per controllare le zone più sensibili della città e dare aiuto ai cittadini e a chi svolge un’attività commerciale»: «Chi non segue le regole del vivere civile verrà sanzionato, chi delinque sarà assicurato alla giustizia. Tolleranza zero con chi pensa di vivere in città fuori dalle regole».[ilpescara]

Potenziamento della videosorveglianza

A supporto delle attività di controllo, il Comune ha recentemente fatto installare 14 telecamere di ultima generazione in piazza Santa Caterina, come sollecitato da residenti e commercianti.[abruzzopopolare +1]

Le nuove telecamere, operative 24 ore su 24, rappresentano un ulteriore strumento di monitoraggio per la Polizia locale e per le altre forze dell’ordine, in un’area già al centro di un presidio quotidiano a piedi.[abruzzolive +1]