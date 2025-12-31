Pettinari: "Oltre 400mila euro per i concerti di Capodanno"

Oggi pomeriggio – dichiarano Pettinari e Di Pillo - inizierà la maratona

bilancio in Consiglio comunale a Pescara e il nostro gruppo darà subito

battaglia con una pioggia di emendamenti già depositati, si tratta di oltre

300 emendamenti oltre a due richieste di sospensiva per chiedere il ritiro

e il rinvio della delibera del DUP e della delibera del bilancio per i

seguenti motivi a nostri avviso gravissimi .



In questi giorni, il Comune di Pescara, ha pubblicato l’Avviso per

l’assegnazione di benefici a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del

Caregiver familiare, approvato con Determina Dirigenziale n. 364 del

22.12.2025, con tanto di conferenza stampa da parte dell’Amministrazione

Comunale per promuovere l’iniziativa dichiarando la vicinanza del Comune

alle famiglie che vivono un dramma dovendo far fronte alle cure h24 di un

proprio familiare affetto da patologie gravissime.



Leggendo l’Avviso si scopre che il fantomatico importo stanziato in favore

dei Caregiver è pari a euro 59.705,00, per coprire, come si legge sempre

nell’Avviso, “interventi di assistenza diretta o indiretta per la

fruizione di prestazioni di tregua dall’assistenza alla persona con

disabilità, attuabili con interventi di sollievo, ad esempio per il fine

settimana che favoriscano una sostituzione nell’assistenza o un ricovero in

struttura residenziale aventi carattere di temporaneità”. Peraltro

attinenti al Fondo annualità 2024 per il sostegno del ruolo di cura e di

assistenza del Caregiver familiare istituito presso la Presidenza del

Consiglio dei Ministri, ripartiti tra le Regioni e successivamente

assegnati dalla Regione Abruzzo all’ECAD 15 Pescara, con DGR n. 307/2023.



L’importo una tantum erogabile a ogni singola domanda varia da 400,00 euro

fino ad un massimo di 1.000,00 euro, sulla base del punteggio ottenuto.



A questo punto sorge una domanda: questa amministrazione è a conoscenza del

costo di una prestazione da parte di assistenti (Badanti/OSS) nei giorni

domeniche/festivi? I 400,00 euro eventualmente erogati sono sufficienti a

coprire il costo di una assistenza di due domeniche/festivi, alla terza il

Caregiver non ci arriva. Anche considerando l’importo massimo erogabile di

1.000,00 euro, possiamo arrivare a 4/5 domeniche/festivi di assistenza. Con

queste cifre irrisorie il Comune di Pescara pensa di poter sostenere i

Caregiver, persone che ogni giorno affrontano l’inferno domestico, dovendo

occuparsi h24 di un proprio familiare gravemente malato. Persone che nel

prendersi cura del proprio familiare disabile, svolgono anche un ruolo

sociale in quanto consentono di gestire il disabile nel proprio domicilio

senza gravare sulla spesa pubblica sanitaria, poiché sappiamo bene quanto

costa giornalmente un posto letto in una struttura sanitaria.



Scorrendo le Delibere di Giunta Comunale, ci si accorge che la stessa

Amministrazione Comunale ha stanziato, con le Delibere di Giunta nn. 967

del 28.11.2025, 1065 del 16.12.2025 e 1066 del 18.12.2025, la cifra

complessiva di euro 550.107,20 per la realizzazione di eventi e iniziative

in occasione delle festività Natalizie e per Capodanno 2025-2026, tra le

quali i concerti di fine anno del 31 dicembre 2025 e del 01 gennaio 2026

che costeranno ai pescaresi euro 375.000,00 oltre IVA. Insomma più di mezzo

milione di euro per festeggiare.



Ora viene da chiedersi se un Paese dove un Ente pubblico stanzia meno di 60

mila euro per sostenere i malati affetti da gravissime patologie cliniche e

nel contempo spende oltre mezzo milione di euro per le feste, sia un Paese

civile, io penso che siamo davanti ad una scelta politicamente scellerata e

vergognosa che deve essere necessariamente sanata.



Ho effettuato altresì un'analisi approfondita delle voci di bilancio di

previsione 2026 ed è venuto fuori un quadro che definirei drammatico. Al

programma per “sistema integrato di sicurezza urbana” riferito

all’annualità 2026 troviamo una previsione di spesa di zero euro. Questo

dimostra, laddove ce ne fosse bisogno, come il centro destra fa solo

propaganda spicciola sulla sicurezza urbana ma poi, alla conta dei fatti,

quando si tratta di stanziare risorse per incrementare i sistemi di

sicurezza, si limita a mettere zero risorse in bilancio . Basterebbe solo

questo per bocciare il bilancio dell’amministrazione Masci e dire ancora

una volta che siamo davanti ad una destra tutta chiacchiere e distintivo.

Scorrendo le voci di bilancio mi sono trovato davanti ad un'altra grave

anomalia, zero risorse per la voce “valorizzazione beni interesse storico”.

Questa ulteriore previsione a zero dimostra come l’amministrazione Masci

non mostri un minimo interesse per la valorizzazione dei beni del nostro

territorio che hanno una valenza storica , mi viene da pensare ad esempio a

tutta la zona dell’ex bagno borbonico con scoperte anche sotterranee che

meriterebbe di essere salvaguardata, recuperata, ristrutturata e

valorizzata ma con zero risorse in bilancio mi pare impossibile operare in

tal senso. Un’altra voce del bilancio a zero che grida davvero vendetta è

rappresentata dal programma “giovani” nella sezione politiche giovanili.

Anche qui in riferimento all’annualità 2026 troviamo lo stanziamento a

“zero” a dimostrazione di come questo centro destra riesce anche a colpire

le politiche giovanili. Per l’edilizia residenziale pubblica troviamo in

bilancio uno stanziamento a dir poco ridicolo infatti nella previsione 2026

troviamo soli 58.634,81 euro a fronte di un fabbisogno interventi e risorse

notevolmente maggiori se solo di pensa che per manutenere gli alloggi

popolari servirebbero almeno qualche milione di euro e per sfrattare gli

occupanti abusivi e riassegnare gli alloggi servirebbero almeno 800 mila

euro. Troviamo a zero euro anche la voce “risorse del sottosuolo” invece

per le “aree protette, parchi naturali” troviamo appena 51.000 euro se si

pensa che solo per la sistemazione della pineta dannunziana occorrerebbe

almeno 1 milione di euro nella annualità 2026. Troviamo zero risorse anche

per “qualità dell’aria e riduzione inquinamento” nonché per “industria, PMI

e artigianato” come anche per i “servizi per lo sviluppo del mercato del

lavoro” e “sistema occupazionale” . In conclusione mi sento di dire che

questo bilancio di previsione 2026 non guarda ai reali bisogni dei

pescaresi, non risolve i grandi problemi di sicurezza urbana, non guarda ai

giovani, ai beni storici, alla difesa del suolo, alla qualità dell’aria.

Come non guarda con attenzione alle piccole e medie imprese , né

all’artigianato ma soprattutto non presta nessuna attenzione ai problemi

occupazionali della nostra città . Un bilancio a zero risorse per le voci

strategiche merita un punteggio di zero e quindi una bocciatura eclatante

da parte del nostro gruppo che ha già depositato oltre 300 emendamenti

migliorativi mettendo risorse per la disabilità, per la manutenzione delle

scuole, per le case popolari, per il sociale, il lavoro, per la sicurezza

urbana e la polizia locale, per la piantumazione di nuovi alberi e per

curarli e non abbatterli così come per contrastare il disagio giovanili e

risorse per il commercio e piccole e medie imprese .