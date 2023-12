Pescaresi violenti: sequestrano minor

OGGETTO: Arresto cittadino italiano per il reato di sequestro di persona in concorso e minaccia aggravata.

Personale della Squadra Volante, alle ore 02:30 circa di ieri 8 dicembre, interveniva in questo centro cittadino, a seguito della richiesta pervenuta su linea 113, da parte del genitore di un 17enne, che, contattato tramite messaggistica istantanea dal figlio, apprendeva che quest’ultimo era stato rinchiuso dentro il bagliaio della propria microcar da due giovani a lui sconosciuti, che erano ancora all’interno del veicolo. Il genitore riceveva dal figlio anche la posizione in cui si trovava; quest’ultima, anche se non aggiornata in tempo reale, veniva fornita alla sala operativa della Questura e permetteva agli operatori di intuire il tragitto percorso dal mezzo. In tal modo, in tempi rapidi, la vettura veniva intercettata nei pressi della stazione ferroviaria. All’interno della microcar venivano individuati il 17enne ed il suo amico di 16 anni ed un 18enne che, durante il controllo, tentava di disfarsi di un coltello a serramanico. Gli operatori, in seguito, ricostruivano dettagliatamente la dinamica dei fatti ed in particolare emergeva che i due amici, alla ore 2:30 circa, dopo avere trascorso la serata presso un locale pubblico, mentre rincasavano, a bordo della microcar condotta dal 16enne, venivano bloccati, in centro città, da un gruppo di ragazzi, due dei quali, dopo avere minacciato i due minorenni, rinchiudevano il 17enne nel bagagliaio, mentre l’altro veniva bloccato sul sedile lato passeggero. I due giovani, saliti a bordo del veicolo, iniziavano a circolare in città, contestualmente il 17enne, terrorizzato, inviava messaggi e la propria posizione al padre che contattava la linea di emergenza. Le Volanti riuscivano a rintracciare il veicolo nel quale veniva individuato solo uno dei due giovani che era salito a bordo del mezzo. Quest’ultimo, in particolare, dopo avere fermato l’auto, con la complicità di un altro giovane, minacciava i due minorenni con un coltello a serramanico che veniva rinvenuto e posto sotto sequestro. Il 18enne veniva infine tratto in arresto per il reato di sequestro di persona in concorso e minaccia aggravata.