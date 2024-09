Pescara ‘tropicale’ sott’acqua!

Niente di nuovo per la città di Pescara che, da questa mattina, e’ di nuovo sott’acqua a causa delle abbondanti precipitazioni. Allagamenti ovuneqhe, auto bloccate, traffico impazzito, sottopassaggi impraticabili e persino il centro commerciale Delfino chiuso perché invaso dall'acqua: e questo il risultato di un sistema fognario non più in grado di gestire la nostra realtà urbana e, certamente, anche del cambiamento climatico che sta tropicalizzando l’area adriatica.

Nel centro commerciale di via Nazionale Adriatica Nord sono in azione alcune squadre dei Vigili del Fuoco, intervenute anche per la segnalazione del cedimento di parte di un controsoffitto.

La situazione del traffico e critica perché, nel momento in cui scriviamo, gli alunni degli istituti pescaresi stanno uscendo dalle varie scuole. Il consiglio resta quello di sempre: evitare di uscire se non per ragioni strettamente necessarie anche se impensabile trovarsi ogni volta a ribadire concetti che ormai dovrebbero essere affrontati da chi ha la responsabilità di occuparsi delle nostre vite.

Nel frattempo e stato attivato il centro Coc comunale ed i cittadini possono segnalare situazioni particolari chiamando il numero 0854283400

Da stamani sono operativi sul territorio:

- Polizia locale

- Personale comunale

- Protezione Civile (In funzione anche le idrovore)

- Squadre di Ambiente