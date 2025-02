Pescara rimontato. L'Ascoli espugna l'Adriatico

Pescara dai due volti: bello nel primo tempo, horror nella ripresa. Dopo aver chiuso la prima frazione di gioco in vantaggio i biancazzurri crollano nella ripresa. L'Ascoli espugna l'Adriatico e per il Delfino sono tre i mesi senza vittorie interne.

Rispetto all'ultima gara da registrare il rientro in difesa di capitan Brosco, uno degli ex di turno, gli altri sono Cangiano, Bentivegna, Valzania e l'infortunato Kraja. La prima emozione della gara 18esimo: tiro-cross di Silipo del tutto inconcludente. Passano due minuti e viene annullato una rete all'Ascoli per fuorigioco di Corazza. Giro di lancette e Raffaelli dice no a Dagasso. Al minuto 26 sugli sviluppi di un calcio di punizione, Pierozzi si fa trovare pronto all'appuntamento con il gol e sblocca la gara. L'Ascoli risponde con D'Uffizi, il suo tiro a giro termina alto. Prima del riposo Corazza da buona posizione sciupa una buona azione costruita sull'asse Carpani-Silipo. Nei minuti di recupero il Pescara reclama per un calcio di rigore apparso netto per trattenuta su Merola.



Nella ripresa Moruzzi e Tonin entrano per Crialese e Ferraris. Ci prova subito proprio Moruzzi, Raffaelli risponde. Al 50esimo è la volta dell'Ascoli protestare per un rigore non concesso, per tocco di mano apparso netto di Pierozzi. Passano appena sessanta secondi e l'Ascoli pareggia con D'Uffizi che approfittadi un errore di Pierozzi. Baldini manda in campo De Marco per Meazzi e Bentivegna per Merola. Al minuto 63 tiro a giro di Silipo, palla fuori di un soffio. CI prova Tonin di testa (75') nessun problema per il portiere ospite. Nel primo dei cinque minuti di recupero il neo entrato Gagliardi approfitta di una linea difensiva da horror e batte Plizzari per il 2-1 definitivo. Il Pescara colpito al cuore non riesce a reagire e arriva il triplice fischio.





PESCARA-ASCOLI 1-2

26' Pierozzi, 52' D'Uffizi, 91' Gagliardi

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierozzi, Brosco, Pellacani, Crialese, (46' Moruzzi); Meazzi (56' De Marco), Valzania, Dagasso; Merola (58' Bentivegna), Ferraris (46' Tonin), Cangiano (78' Alberti). A disposizione: Saio, Profeta, Lancini, Staver, Letizia, Saccomanni, Arena. Allenatore: Baldini

ASCOLI (4-3-3): Raffaelli; Alagna, Piermarini, Curado, Adjapong; Carpani, Odjer (67' Baldassin), Varone; Silipo (85' Gagliardi ), Corazza (59' Forte), D'Uffizi (85' Tremolada ). A disposizione: Livieri, Zagaglia, Caucci, Gagliolo, Maurizii, D'Amore, Bando, Bertini, Maiga Silvestri, Ciabuschi, Re. Allenatore: Cudini

Arbitro: Rinaldi di Bassano del Grappa

Assistenti: Lauri di Gubbio e Di Meo di Nichelino

Spettatori: 4.532 (di cui 206 ospiti)

FOTO DI COPERTINA DA PAGINA FACEBOOK PESCARA CALCIO