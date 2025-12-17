Pescara elimina le edicole inattive

"Da diverse settimane sono state avviate le procedure per la rimozione delle edicole non più operative insistenti su suolo pubblico. Un’attività portata avanti grazie al lavoro del Servizio Gestione Spazi Pubblici, che sta consentendo di ottenere risultati concreti e visibili sul territorio. Circa due mesi fa è stata rimossa l’edicola di viale Marconi, all’angolo con via Alfonso di Vestea. Nei giorni scorsi è stato effettuato un analogo intervento in viale della Riviera, di fronte allo stabilimento ‘Il Moro’. L’ultimo intervento, in ordine cronologico, è quello realizzato nella giornata di oggi e ha riguardato l’edicola di via Carducci, angolo piazza della Rinascita: una struttura chiusa da diversi anni che è stata definitivamente rimossa. Le operazioni si sono svolte nella tarda mattinata, rendendo necessaria la chiusura temporanea di via Carducci nel tratto compreso tra l’incrocio con via Parini e l’incrocio con piazza della Rinascita. L’intervento ha avuto una durata complessiva di circa due ore e il traffico è stato regolarmente riaperto intorno alle ore 13:00. Nelle prossime settimane sono programmati ulteriori interventi della stessa tipologia, in via Valle di Rose e in via Rio Sparto, finalizzati a restituire alla città spazi nuovi, più sicuri e maggiormente accessibili. Un’azione che contribuisce a migliorare la fruibilità urbana, agevolare la mobilità pedonale e garantire una visione più ampia, ordinata e decorosa dei luoghi pubblici”.

Queste le parole del primo cittadino di Pescara Carlo Masci a proposito della demolizione dei punti vendita di giornali inattivi nel territorio del Comune di Pescara.