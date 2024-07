Pasquale Sorgonà promosso Dirigente Superiore

Nell’ambito del Consiglio di Amministrazione della Polizia di Stato, tenutosi pochi giorni fa, Pasquale Sorgona’, Vicario del Questore di Pescara, è stato promosso alla qualifica di Dirigente Superiore.

Il dr. Sorgonà è entrato in Polizia nel 1985 frequentando il corso quadriennale presso l’Istituto Superiore di Polizia ed era approdato alla Questura di Pescara nel dicembre 2021, proveniente dalla Questura di Macerata, dove aveva ricoperto il medesimo incarico di Vicario del Questore, e prima di arrivare a Macerata aveva prestato servizio alla Questura di Chieti e alla Questura di Teramo.

Nella città di Pescara era già conosciuto per aver diretto per 5 anni il Compartimento Polizia Postale Abruzzo dirigendo importanti operazioni internazionali nella lotta alle clonazioni delle carte di credito, ottenendo prestigiosi riconoscimenti nazionali ed internazionali, e molto apprezzato per le campagne di prevenzione dai rischi di internet e nella lotta alla pedopornografia e alle frodi online, tanto da guadagnarsi la benemerenza civica del Delfino d’Oro 2012.

E’ stato dirigente dei Compartimenti della Polizia Postale e delle Comunicazioni Molise e Friuli Venezia Giulia e in passato ha ricoperto prestigiosi incarichi presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale a Roma, dove si è occupato di criminalità organizzata, protezione dei collaboratori di giustizia e successivamente di omicidi, rapine e attentati in danno degli appartenenti alle forze dell’ordine.

E’ anche docente universitario presso l’Università degli Studi del Molise, l’Università Europea di Roma e l’Università D’Annunzio di Chieti-Pescara.

‚ÄčAl dr. Sorgonà, che a breve sarà affidatario di un incarico superiore, vanno le congratulazioni del Sig. Questore e di tutto il personale della Questura di Pescara, che ha ricevuto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza un’importante gratificazione.