Pallavolo: una nuova realtà si fa strada a Pescara

Partirà Venerdì 12 Novembre dalla scuola Ilaria Alpi, in via Vincenzo Cerulli, la nuova avventura nel volley della Cantera Adriatica Pescara. La società di Massimo Giannetti insieme al team della Mediterranea Volley Spoltore del presidente Mirko Di Cesare, hanno avviato questo progetto dando vita alla Fenix Cantera Pescara. Gli allenamenti si svolgeranno presso la palestra della scuola Alpi il mercoledì dalle 18 alle 20 e il venerdì dalle 19 alle 21.

"Un giusto e doveroso appunto del perché iniziamo il 12 novembre - ci dice il presidente Giannetti-. Purtroppo i tempi biblici delle amministrazioni non ci hanno consentito di partire prima. Una cosa è certa: nulla sarà lasciato al caso". I corsi di pallavolo, maschile e femminile sono rivolti a ragazzi e ragazze dai 5 ai 16 anni. Per informazioni dettagliate: 320 3516942 (Mirko)