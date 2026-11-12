Palena, arriva il medico di Medicina Generale

Una risposta concreta ad un'esigenza fondamentale della comunità. Palena avrà il suo medico di Medicina Generale: la ASL ha infatti disposto l'assegnazione della Dott.ssa Angela Larcinese, che garantirà il servizio di assistenza medica sul territorio comunale a partire dal prossimo 1° dicembre. Un risultato atteso e importante, raggiunto attraverso un percorso che ha visto convergere l'impegno dell'Amministrazione comunale e la partecipazione attiva dei cittadini.

Sul fronte istituzionale, era stato presentato un esposto formale alla ASL per segnalare le difficoltà del territorio e sollecitare una soluzione. Parallelamente, un Comitato cittadino aveva promosso una raccolta firme, alla quale hanno aderito numerosi cittadini, a testimonianza dell'esigenza condivisa di garantire a Palena un servizio sanitario essenziale.

«L'assegnazione della Dott.ssa Larcinese è un risultato fondamentale per il diritto alla salute a Palena, presidio indispensabile per i nostri territori. La decisione della ASL dimostra che, quando cittadini e istituzioni fanno squadra, le difficoltà si superano» ha dichiarato con soddisfazione la Sindaca Maria Antonietta Verna.

«Mentre Palena attraversava una fase particolarmente delicata, alle prese con uno sciame sismico e con la necessità urgente di trovare una soluzione alla questione del medico di Medicina Generale, la minoranza consiliare riteneva prioritario sollecitare la pubblicazione di un articolo sulla stampa locale relativo ad un punto discusso in Consiglio comunale oltre un mese prima, riguardante la variazione di destinazione d'uso dei terreni per la realizzazione di tartufaie», tuona la Sindaca.

Da una parte, quindi, un'Amministrazione impegnata ad affrontare le emergenze, a dialogare con le istituzioni competenti e a cercare soluzioni per garantire servizi fondamentali. Dall'altra, di contro, una minoranza che, in quella fase, ha scelto di concentrare la propria attenzione sulla visibilità di una questione amministrativa di secondaria importanza discussa settimane prima.

«I cittadini e l'Amministrazione hanno dimostrato di aver ben chiaro quali siano le priorità di Palena: la sicurezza, la salute, i servizi essenziali e la tutela della comunità. Per qualcun altro, evidentemente, le priorità sono state diverse», ha affermato il Sindaco.

Il risultato ottenuto sul medico di Medicina Generale è la dimostrazione che, quando le istituzioni si fanno carico dei problemi reali e i cittadini partecipano attivamente, si possono raggiungere obiettivi importanti.

«Un ringraziamento di cuore va al Comitato cittadino e a tutti i residenti che non si sono arresi, dimostrando un senso civico straordinario. Desidero inoltre rivolgere un sentito ringraziamento al Prefetto di Chieti, S.E. Dott.ssa Silvana D'Agostino, per l'immensa disponibilità e per la sensibilità e l'attenzione riservate nei confronti della nostra comunità e delle aree interne. Questa è la dimostrazione che Palena ha bisogno di impegno, concretezza e collaborazione, non di battaglie di facciata», ha concluso la prima cittadina.