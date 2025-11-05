Frase del giorno

05 Nov, 2025
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Operazione 'Tropical' contro lo spaccio: altri due nei pasticci

Operazione 'Tropical' contro lo spaccio: altri due nei pasticci

Una persona è ai domiciliari, un'altra con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria: sono entrambi pescaresi

Operazione 'Tropical' contro lo spaccio: altri due nei pasticci

I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza di Pescara hanno dato esecuzione ad una Ordinanza, emessa dal Tribunale di L’Aquila, su appello della locale Procura della Repubblica, con cui sono state disposte ulteriori due misure cautelari, una ai domiciliari ed un Obbligo di presentazione alla P.G., nell’ambito della complessa ed articolata attività investigativa, denominata “TROPICAL”, che tra la fine dell’anno 2024 ed i primi mesi del 2025 ha consentito di fare luce sull’operatività di un “giovanissimo” gruppo criminale dedito all’approvvigionamento di cospicui quantitativi di cocaina e hashish ed alla conseguente lucrosissima attività di spaccio posta in essere nel circondario pescarese.

Già nel corso delle indagini, diversi sono stati gli arresti in flagranza di reato, nonché l’emissione, da parte dell’A.G., di varie misure cautelari. Le intercettazioni telefoniche ed ambientali avevano già consentito di accertare come la consorteria criminale operante sul territorio ricevesse ordini e supporto, anche di natura logistica, da due detenuti del carcere di Pescara.

Questi, infatti, attraverso l’uso di un telefono cellulare, impartivano ordini ai loro sodali, attinti dall’odierno provvedimento cautelare, che avevano il compito della gestione dell’intero traffico di sostanze stupefacenti all’esterno della struttura carceraria: il loro approvvigionamento, il pagamento ai fornitori, la custodia, la cessione e la riscossione dagli acquirenti in perfetta sintonia con chi dava ordini e protezione ai complici.

L’attività svolta fa comprendere come il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti non subisce battute di arresto, motivo per il quale la Guardia di finanza, in stretta sinergia con la Procura della Repubblica di Pescara, continua ad essere vigile a garanzia della salute pubblica e della sicurezza dei cittadini.

Foto di repertorio 

Tags: Operazione tropical Pescara Spaccio Arresti Cocaina

Vedi anche

Traffico di droga gestito dal carcere: tre arresti
Cronaca

Traffico di droga gestito dal carcere: tre arresti

02 Ott, 2025
Sequestrati 60 chili tra eroina e cocaina: 12 arresti e 2 obblighi di dimora
Cronaca

Sequestrati 60 chili tra eroina e cocaina: 12 arresti e 2 obblighi di dimora

01 Nov, 2021
Spaccio di cocaina, due arresti in Zona Mercato

Spaccio di cocaina, due arresti in Zona Mercato

21 Set, 2021
Blitz antinarcotici al "Ferro di Cavallo", due persone ai domiciliari per spaccio
Cronaca

Blitz antinarcotici al "Ferro di Cavallo", due persone ai domiciliari per spaccio

09 Gen, 2018
Spaccio di stupefacenti e porto abusivo di armi, quattro arresti tra Pescara e Chieti
Cronaca

Spaccio di stupefacenti e porto abusivo di armi, quattro arresti tra Pescara e Chieti

23 Feb, 2016
Spaccio di cocaina e marijuana nei locali della movida, arresti a raffica
Cronaca

Spaccio di cocaina e marijuana nei locali della movida, arresti a raffica

04 Ago, 2015
Sfruttamento della prostituzione: tredici arresti nel teramano
Cronaca

Sfruttamento della prostituzione: tredici arresti nel teramano

27 Gen, 2015
Operazione antidroga nella Marsica: 25 persone in cella
Cronaca

Operazione antidroga nella Marsica: 25 persone in cella

29 Dic, 2013
Marsica. Banda criminale Ko
Cronaca

Marsica. Banda criminale Ko

07 Ago, 2013

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2025 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661