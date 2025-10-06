Frase del giorno

06 Ott, 2025
  3. Operazione "Game Over" contro la malavita : sei nei guai

Dall’alba di oggi gli agenti della Polizia e Guardia di Finanza stanno sequestrando immobili, quote societarie e denaro ad un medesimo nucleo famiare

Dall’alba di oggi, lunedì 6 ottobre, gli agenti della Divisione Anticrimine della Questura di Pescara e i militari del locale Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, stanno dando esecuzione al decreto emesso dal Tribunaledi L’Aquila – Sezione Misure di Prevenzione, con cui è stato disposto in via d’urgenza il sequestro preventivo, in base alla normativa antimafia, di beni immobili, beni mobili, quote societarie e patrimoni aziendali facenti capo a sei soggetti tutti riconducibili al medesimo nucleo familiare.

Il decreto di sequestro preventivo, in particolare, riguarda immobili, terreni, autovetture e quote societarie per quasi un milione di euro.  

 

Ulteriori approfondimenti saranno forniti nel corso di una conferenza stampa, che si terrà alle ore 12:00 odierne presso la sede della Questura di Pescara.

 

 

