Un cittadino belga residente in Abruzzo e una persona di origini abruzzesi sono destinatari di due misure cautelari nell'ambito dell'operazione "Diogene", condotta dalla Guardia di Finanza di Imperia nei confronti di una presunta organizzazione criminale attiva su scala nazionale, dedita alla falsificazione di assegni, alle truffe bancarie, ai reati fiscali e all'autoriciclaggio. Per entrambi il gip del Tribunale di Imperia ha disposto l'obbligo di dimora. Complessivamente l'operazione ha portato all'esecuzione di sei misure cautelari personali, alla notifica di dodici avvisi di garanzia e a numerose perquisizioni sul territorio nazionale.

L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Imperia e condotta dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Ventimiglia attraverso intercettazioni, pedinamenti e accertamenti bancari, ha consentito di ricostruire la presunta struttura dell'organizzazione, al cui vertice ci sarebbero state tre persone residenti a Napoli e Genova.

Secondo gli investigatori, il gruppo avrebbe prodotto e distribuito assegni circolari contraffatti, avvalendosi di intermediari e di soggetti terzi per effettuare le operazioni bancarie. In alcuni casi sarebbero state coinvolte persone in condizioni di fragilità, costrette a collaborare sotto minaccia.

I proventi delle presunte attività illecite, superiori al milione di euro, sarebbero stati trasferiti anche su conti esteri e societari, per poi essere reinvestiti nel settore edilizio attraverso l'emissione di fatture false o in attività commerciali riconducibili all'organizzazione.