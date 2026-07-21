Frase del giorno

21 Lug, 2026
  1. Home
  2. Politica
  3. Oggi pomeriggio all'Emiciclo il Consiglio regionale d'Abruzzo

Oggi pomeriggio all'Emiciclo il Consiglio regionale d'Abruzzo

All'ordine del giorno il futuro dell'area vasta pescarese e la necessità di un confronto istituzionale con i Comuni interessati

Oggi pomeriggio all'Emiciclo il Consiglio regionale d'Abruzzo

Il Consiglio regionale è convocato per martedì 21 luglio, alle ore 15, nell'Aula consiliare "Sandro Spagnoli" di Palazzo dell'Emiciclo. A inizio seduta saranno discusse le seguenti interpellanze: Intendimenti della Regione Abruzzo riguardo il futuro dell'area vasta pescarese e la necessità di un confronto istituzionale con i Comuni interessati (a firma del consigliere Pavone); Stato di avanzamento dei lavori per il trasferimento dei Day Hospital di Ematologia e Oncologia (Blasioli); Superamento di fatto della “Centrale Unica 118 Chieti-Pescara” e conseguente modifica dell’assetto programmatorio regionale dell’emergenza-urgenza (Taglieri); Attuazione della disciplina regionale in materia di rischio da valanga e sul completamento del percorso dalla CLPV alla CRLV (Paolucci); Cronoprogramma e copertura finanziaria per il completamento della Fondovalle Sangro (Di Marco); Richiesta di urgente stanziamento finanziario ed esecuzione opere strutturali di ammodernamento - Intervento strategico S.P. 216 Atessa – Tornareccio (Monaco); Stato di attuazione del cronoprogramma concernente l'individuazione dei DEA di II livello – realizzazione della nuova rete ospedaliera regionale (Pepe, Mariani, Paolucci e Cavallari); Interpellanza in merito agli interventi relativi alla fibromialgia (Pietrucci).

All'ordine del giorno anche i progetti di legge “Disposizioni per la valorizzazione e il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata” (su iniziativa del consigliere Francesco Prospero); “Modifiche alla legge regionale 9 giugno 2022 n. 9 (Disciplina modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico), di inziativa della Giunta regionale; “Disposizioni per la valorizzazione dei luoghi della lotta partigiana e della guerra di Liberazione, tramite l’istituzione di Parchi della Memoria storica della Resistenza” (Pietrucci, Blasioli, Mariani, Menna, Paolucci, Taglieri, Pavone, Di Marco, D'Amico, Monaco, Pepe e Cavallari); Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall’acquisizione di beni e servizi in assenza di preventivo impegno di spesa in favore di Automobile Club d’Italia (Giunta regionale). Infine, si procederà all'elezione del Garante regionale per i diritti degli animali. (red)

 

Tags: Consiglio regionale Abruzzo 21 luglio Ultime notizie Area vasta pescarese

Vedi anche

Consiglio Regionale d'Abruzzo: confronto su esperimento Sox e emergenza neve
Attualità

Consiglio Regionale d'Abruzzo: confronto su esperimento Sox e emergenza neve

06 Dic, 2017
Domani a L'Aquila si riunisce il Consiglio regionale d'Abruzzo. I temi all'OdG
Politica

Domani a L'Aquila si riunisce il Consiglio regionale d'Abruzzo. I temi all'OdG

27 Nov, 2017
Convocato per domani il Consiglio Regionale d'Abruzzo. L'Ordine del Giorno
Politica

Convocato per domani il Consiglio Regionale d'Abruzzo. L'Ordine del Giorno

20 Nov, 2017
Abruzzo: domani la seduta di Consiglio regionale
Politica

Abruzzo: domani la seduta di Consiglio regionale

16 Ott, 2017
Politica: il Consiglio regionale convocato per martedì 1 agosto
Politica

Politica: il Consiglio regionale convocato per martedì 1 agosto

24 Lug, 2017
Regione Abruzzo: i provvedimenti approvati dal Consiglio regionale
Politica

Regione Abruzzo: i provvedimenti approvati dal Consiglio regionale

04 Apr, 2017
Emiciclo, domani a L'Aquila la seduta del Consiglio regionale
Politica

Emiciclo, domani a L'Aquila la seduta del Consiglio regionale

03 Apr, 2017
Emiciclo: la seduta del Consiglio Regionale si terrà il "quattro di brillante"
Politica

Emiciclo: la seduta del Consiglio Regionale si terrà il "quattro di brillante"

30 Mar, 2017
Consiglio regionale Abruzzo. La seduta di martedì 26 luglio all'Emiciclo
Politica

Consiglio regionale Abruzzo. La seduta di martedì 26 luglio all'Emiciclo

25 Lug, 2016

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661