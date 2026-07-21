“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Oggi pomeriggio all'Emiciclo il Consiglio regionale d'Abruzzo
All'ordine del giorno il futuro dell'area vasta pescarese e la necessità di un confronto istituzionale con i Comuni interessati
Il Consiglio regionale è convocato per martedì 21 luglio, alle ore 15, nell'Aula consiliare "Sandro Spagnoli" di Palazzo dell'Emiciclo. A inizio seduta saranno discusse le seguenti interpellanze: Intendimenti della Regione Abruzzo riguardo il futuro dell'area vasta pescarese e la necessità di un confronto istituzionale con i Comuni interessati (a firma del consigliere Pavone); Stato di avanzamento dei lavori per il trasferimento dei Day Hospital di Ematologia e Oncologia (Blasioli); Superamento di fatto della “Centrale Unica 118 Chieti-Pescara” e conseguente modifica dell’assetto programmatorio regionale dell’emergenza-urgenza (Taglieri); Attuazione della disciplina regionale in materia di rischio da valanga e sul completamento del percorso dalla CLPV alla CRLV (Paolucci); Cronoprogramma e copertura finanziaria per il completamento della Fondovalle Sangro (Di Marco); Richiesta di urgente stanziamento finanziario ed esecuzione opere strutturali di ammodernamento - Intervento strategico S.P. 216 Atessa – Tornareccio (Monaco); Stato di attuazione del cronoprogramma concernente l'individuazione dei DEA di II livello – realizzazione della nuova rete ospedaliera regionale (Pepe, Mariani, Paolucci e Cavallari); Interpellanza in merito agli interventi relativi alla fibromialgia (Pietrucci).
All'ordine del giorno anche i progetti di legge “Disposizioni per la valorizzazione e il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata” (su iniziativa del consigliere Francesco Prospero); “Modifiche alla legge regionale 9 giugno 2022 n. 9 (Disciplina modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico), di inziativa della Giunta regionale; “Disposizioni per la valorizzazione dei luoghi della lotta partigiana e della guerra di Liberazione, tramite l’istituzione di Parchi della Memoria storica della Resistenza” (Pietrucci, Blasioli, Mariani, Menna, Paolucci, Taglieri, Pavone, Di Marco, D'Amico, Monaco, Pepe e Cavallari); Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall’acquisizione di beni e servizi in assenza di preventivo impegno di spesa in favore di Automobile Club d’Italia (Giunta regionale). Infine, si procederà all'elezione del Garante regionale per i diritti degli animali. (red)