Oggi pomeriggio all'Emiciclo il Consiglio regionale d'Abruzzo

Il Consiglio regionale è convocato per martedì 21 luglio, alle ore 15, nell'Aula consiliare "Sandro Spagnoli" di Palazzo dell'Emiciclo. A inizio seduta saranno discusse le seguenti interpellanze: Intendimenti della Regione Abruzzo riguardo il futuro dell'area vasta pescarese e la necessità di un confronto istituzionale con i Comuni interessati (a firma del consigliere Pavone); Stato di avanzamento dei lavori per il trasferimento dei Day Hospital di Ematologia e Oncologia (Blasioli); Superamento di fatto della “Centrale Unica 118 Chieti-Pescara” e conseguente modifica dell’assetto programmatorio regionale dell’emergenza-urgenza (Taglieri); Attuazione della disciplina regionale in materia di rischio da valanga e sul completamento del percorso dalla CLPV alla CRLV (Paolucci); Cronoprogramma e copertura finanziaria per il completamento della Fondovalle Sangro (Di Marco); Richiesta di urgente stanziamento finanziario ed esecuzione opere strutturali di ammodernamento - Intervento strategico S.P. 216 Atessa – Tornareccio (Monaco); Stato di attuazione del cronoprogramma concernente l'individuazione dei DEA di II livello – realizzazione della nuova rete ospedaliera regionale (Pepe, Mariani, Paolucci e Cavallari); Interpellanza in merito agli interventi relativi alla fibromialgia (Pietrucci).

All'ordine del giorno anche i progetti di legge “Disposizioni per la valorizzazione e il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata” (su iniziativa del consigliere Francesco Prospero); “Modifiche alla legge regionale 9 giugno 2022 n. 9 (Disciplina modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico), di inziativa della Giunta regionale; “Disposizioni per la valorizzazione dei luoghi della lotta partigiana e della guerra di Liberazione, tramite l’istituzione di Parchi della Memoria storica della Resistenza” (Pietrucci, Blasioli, Mariani, Menna, Paolucci, Taglieri, Pavone, Di Marco, D'Amico, Monaco, Pepe e Cavallari); Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall’acquisizione di beni e servizi in assenza di preventivo impegno di spesa in favore di Automobile Club d’Italia (Giunta regionale). Infine, si procederà all'elezione del Garante regionale per i diritti degli animali. (red)