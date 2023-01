Oggi il Parco nazionale d'Abruzzo compie 100 anni

Il Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ha festeggiato i 100 anni ieri 11 gennaio 2023. Esteso per 50.000 ettari, nel cuore dell’Appennino centrale, tra Abruzzo, Lazio e Molise il PNALM è un capolavoro della biodiversità ed uno dei luoghi più belli del nostro Paese. Qui alcune specie, come l’orso bruno marsicano, l’aquila reale, il lupo appenninico, il cervo, la lontra e il camoscio hanno trovato il loro rifugio e il loro habitat. Tra le specie in via d’estinzione dalla seconda metà degli anni 70 si annoveravano l’orso marsicano ed il lupo appenninico. Quest’ultima specie si era ridotta a poco più di 100 esemplari secondo i calcoli dell’etologo Erik Zimen. E fu proprio grazie a lui e ad un gruppo di pionieri tra cui Luigi Boitani e David Mech che, dopo lunghe ricerche sul campo, il lupo divenne finalmente specie protetta grazie a un Decreto Ministeriale del 1971. Attualmente il rischio di estinzione del lupo è scongiurato: infatti nel nostro paese si stima una popolazione intorno ai 3.300 esemplari. Mentre di orsi marsicani purtroppo ne sono rimasti appena 60 esemplari dopo le stragi di questa specie di animali avvenute principalmente per mano dell’uomo.