Neve sulla Maielletta: chiusa la Statale 614 a Serramonacesca

Il ritorno della neve in quota torna a creare disagi alla viabilità montana. Come comunicato ufficialmente dall'Anas, è stata disposta la chiusura temporanea al traffico, in entrambe le direzioni, della strada statale 614 “Della Maielletta”. Il blocco della circolazione riguarda nello specifico il tratto compreso tra il km 10,600 e il km 19,100, nel territorio comunale di Serramonacesca. La decisione si è resa necessaria a causa delle abbondanti precipitazioni nevose che hanno reso il fondo stradale impraticabile e non sicuro per il transito dei veicoli.

Sul posto sono attualmente impegnate le squadre Anas con i mezzi spazzaneve e spargisale. L'obiettivo degli operatori è liberare la carreggiata e ripristinare le condizioni di sicurezza necessarie per permettere la riapertura del collegamento nel più breve tempo possibile. Le autorità ricordano l'obbligo di viaggiare con pneumatici invernali o catene a bordo lungo i tratti appenninici e invitano gli automobilisti a consultare i bollettini meteo e di viabilità prima di mettersi in viaggio verso le zone d'alta quota. Ulteriori aggiornamenti sulla riapertura del tratto della SS614 verranno forniti non appena le condizioni meteorologiche permetteranno il pieno ripristino della viabilità.