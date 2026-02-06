Frase del giorno

  3. Narcotraffico di eroina tra San Severo e Montesilvano

I carabinieri vanno in Puglia per arrestare una 41enne che nascondeva 9 chili di droga e 60mila euro cash. I dettagli nell'articolo

Narcotraffico di eroina tra San Severo e Montesilvano

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montesilvano, da tempo seguivano un canale diretto che collega Montesilvano e San Severo. Un legame che sottende un flusso costante di sostanze stupefacenti, che dalla cittadina daunia arrivava fino a Montesilvano, luogo di destinazione diimportanti quantitativi di droga.

Nella giornata di ieri 3 febbraio, nell’ambito di un mirato servizio antidroga, sono scattate numerose perquisizioni finalizzate appunto alla ricerca di stupefacente, ed è proprio a San Severo che i militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Montesilvano, in collaborazione con l’Arma locale, durante una perquisizione hanno rinvenuto circa nove (9) chili di eroina confezionata in buste. La droga, era ancora in fase di lavorazione, infatti i militari hanno sequestrato una grossa pressa che sarebbe servita a realizzare i c.d. panetti.

Nel corso dell’attività di ricerca è stata rinvenuta anche una notevole somma di denaro, poco più di 58.000 mila euro, in contanti ed in banconote di vario taglio, ben nascosta all’interno di una coperta riposta in una lavatrice. Il denaro, che non si esclude possa essere provento di una “proficuae ben organizzata attività di spaccio, unitamente allo stupefacente veniva sottoposto a sequestro.

I Carabinieri quindi hanno avuto un ulteriore riscontro di un collegamento consolidato con il foggiano, sul quale però mantengono il massimo riserbo.

Al termine dell’operazione quindi i militi hanno tratto in arresto una 41enne del posto che è stata associata presso la Casa Circondariale di Foggia e dovrà rispondere di detenzione a fine di spaccio del notevole quantitativo di stupefacente rinvenuta nella sua disponibilità.

La droga quindi non arriverà sul territorio di Montesilvano, poiché è stata recisa un’arteria importante, un collegamento molto consolidato con questo territorio.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e l’indagato, la cui posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, non può essere considerato colpevole fino alla eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva.

La Compagnia di Montesilvano, fa sapere il Comandante Provinciale di Pescara, si conferma ancora una volta, presidio necessario ed insostituibile, in grado di fare puntualmente fronte, con solerzia, efficacia ed incisività a quelle fattispecie delittuose, che si consumano nel territorio montesilvanese.

