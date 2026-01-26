Multe abruzzo

Nel 2025 gli incassi degli enti locali abruzzesi derivanti dalle multe per violazioni del Codice della strada hanno registrato un deciso aumento. Secondo i dati diffusi dal Codacons, i proventi sono saliti di oltre il 19% rispetto al 2024, passando da circa 25 milioni di euro a più di 29,8 milioni di euro. Un risultato che colloca l’Abruzzo al terzo posto a livello nazionale tra le regioni con il maggiore incremento degli introiti da sanzioni stradali.

Il dato regionale si muove in netta controtendenza rispetto alla media italiana, che nel 2025 segna invece un calo complessivo del -4,4%. A livello nazionale, infatti, gli incassi complessivi degli enti locali – Province, Comuni, Città metropolitane e Unioni di Comuni – si sono attestati a 1,89 miliardi di euro, in diminuzione rispetto agli 1,98 miliardi del 2024, con una perdita di circa 88 milioni di euro.

Nel confronto tra regioni, la Lombardia si conferma quella con i maggiori proventi assoluti, pari a 455,8 milioni di euro, seguita dalla Toscana con 208 milioni e dall’Emilia-Romagna con 192 milioni, sostanzialmente stabili rispetto all’anno precedente. In coda alla classifica la Valle d’Aosta, con appena 2,7 milioni di euro di incassi.

Analizzando l’andamento su base annua, il Molise risulta la regione con la crescita più elevata dei proventi da multe (+62,9%), seguita dalla Sardegna (+22%) e dall’Abruzzo (+19%). All’opposto, la Calabria registra il calo più marcato (-14,4%), davanti a Lazio (-12,3%) e Sicilia (-8,5%).

Il Codacons evidenzia che la riduzione degli incassi a livello nazionale non è riconducibile tanto alle modifiche introdotte dal nuovo Codice della strada a dicembre 2024, quanto ai limiti più stringenti sull’installazione degli autovelox, entrati in vigore da giugno, e soprattutto allo spegnimento di numerosi dispositivi dopo le sentenze della Cassazione che hanno dichiarato nulle le sanzioni elevate da apparecchi non omologati.

Nel quadro storico, gli introiti da sanzioni stradali restano comunque elevati: dal 2021 al 2025 gli italiani hanno versato complessivamente circa 8,5 miliardi di euro in multe, pari a una media di 142 euro a cittadino. In questo contesto, l’Abruzzo si distingue come una delle poche regioni in cui nel 2025 le entrate legate alle contravvenzioni hanno continuato a crescere in modo significativo.