Multe a Montesilvano: la stima per il 2022 é 3 Milioni

Nella delibera del 25 febbraio scorso la Giunta del Comune di Montesilvano, prevedeva, relativamente al 2022, entrate per poco più di 4 milioni di Euro, per violazioni al Codice della Strada. Difficilmente, o se vogliamo per fortuna, l’obiettivo dei 4 milioni sarà raggiunto in quanto, in base all’accertamento relativo al periodo da gennaio ad agosto 2022, la somma complessiva accertata per sanzioni al codice della Strada è stata di 1.918.008,00 Euro, oltre ad altre sanzioni amministrative per 25.800, diverse da quelle per violazione del Codice della strada. In pratica poco meno di 2 milioni in 8 mesi, il che significa che, al termine del 2022, le entrate per violazioni del Codice della Strada potranno ammontare più o meno a 3 milioni di Euro cioè circa 1 milione di Euro in meno della previsione. Da una parte la notizia è negativa per le minori entrate nelle casse comunali, dall’altra però i minori introiti per violazioni al codice della strada stanno ad indicare comportamenti più virtuosi degli automobilisti che nel corso del 2021 avevano commesso ben 16.306 violazioni del Codice della Strada. Il merito potrebbe andare, almeno in parte, all’introduzione dei photored installati in alcuni incroci pericolosi della viabilità a Montesilvano che hanno convinto gli automobilisti a rispettare le norme del Codice stradale. Gli ‘occhi elettronici’ installati si trovano lungo corso Umberto, su via Vestina, via Cavallotti, viale Europa e via Chiarini, dove sono state rilevate l'anno scorso la maggior parte delle violazioni.