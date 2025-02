Movida rumorosa, il Comune paga i danni

Il TAR Abruzzo ha dato ragione al comitato dei residenti del centro di Pescara ed ha riconosciuto loro la somma di 376mila euro che il comune di Pescara dovrà versare a 82 famiglie pescaresi per i danni patiti dalla movida rumorosa.



Sulla vicenda, che ormai si trascina da anni, è intervenuto il consigliere comunale Domenico Pettinari che ha diffuso la seguente nota attaccando sia la maggioranza che l’opposizione in consiglio comunale:

”Con delibera di giunta 87/2025 viene fatta una variazione urgente in giunta di 367 mila euro per indennizzare i residenti di Piazza Muzii che hanno vinto una sentenza civile contro il comune per l’inquinamento acustico che è stato prodotto in zona. La sentenza stabilisce che i provvedimenti,assunti dal Comune per la riduzione del rumore siano stati del tutto insufficienti. Quali amministrazioni c’erano in quegli anni? In quegli anni sono due le amministrazioni che si sono alternate in Comune, fino al 2019 il centro sinistra e dopo il centro destra e adesso , a fronte delle mancanze del Comune, saranno i cittadini a dover pagare il conto salatissimo con un prelievo sui fondi per riparazione marciapiedi e manutenzione parchi e verde urbano. Somme, queste ultime, per cui tanto ci siamo battuti in bilancio e che ora , con un colpo solo, verranno tolte a danno della manutenzione delle nostre strade e del nostro verde. Le due facce della stessa medaglia, centro destra e centro sinistra , si sono rivelate incapaci e inadatte a governare la nostra città , soprattutto nelle zone delicate della movida dove sono state buone solo ad alimentare i conflitti tra residenti ed esercenti senza la capacità di adottare, strumenti preventivi per insonorizzare ed evitare il contenzioso.Da voci che girano nei corridoi del Comune venerdì dovrebbero arrivare due delibere fuori sacco in Consiglio : una sulla ratifica della variazione di bilancio e l’altra di riconoscimento del debito fuori bilancio ma queste deliberedevono per forza essere approvate in commissione ed avere il parere dell’organo di revisione dei conti. Ad oggi nulla è arrivato ai consiglieri tantomeno i pareri degli organi di revisione. Il mio gruppo si opporrà con forza a questi prelievi perché non si possono togliere soldi per la manutenzione delle strade e al verde urbano in periodi dove servirebbero molte più risorse perché abbiamo strade e marciapiedi colabrodo dove la nostra gente quotidianamente cade e si fa male e abbiamo parchi cittadini e verde urbano davvero lasciati in abbandono . Chiederemo con forza al centrodestra come anche al centro sinistra di assumersi la responsabilità politica di ciò che hanno fatto i loro governi cittadini facendoci giungere a questo punto. Chiediamo con forza, sin da ora, che se proprio bisognerà operare un prelievo, lo si faccia su capitoli non prioritari perché non si può davvero accettare che vengono aumentati gli stipendi per lo staff del Sindaco e poi si tolgono fondi al verde e alle strade per pagare l’incapacità degli ultimi governi comunali. Operassero un prelievo sui fondi utilizzati per aumentare gli stipendi e sui fondi per le feste per pagare l’indennizzo dovuto ai residenti”.