Momenti di follia a Pescara Colli

Una lite in famiglia si è trasformata in un grave episodio di violenza ai Colli di Pescara. Un uomo di 49 anni avrebbe aggredito la madre settantenne, colpendola verbalmente e fisicamente e cospargendola di liquido infiammabile prima di appiccare il fuoco.

La presenza di una terza persona nell’abitazione ha impedito conseguenze peggiori, riuscendo a intervenire per spegnere le fiamme. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale, dove si trova ricoverata in prognosi riservata in attesa di trasferimento in un centro specializzato per grandi ustionati.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della squadra Volante della Questura, che hanno arrestato il 49enne con l’accusa di tentato omicidio pluriaggravato. L’uomo, che avrebbe problemi di natura psichica, è attualmente ricoverato in ospedale sotto sorveglianza per gli accertamenti sanitari.