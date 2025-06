Messaggi truffa: la ASL di Pescara invita i cittadini alla massima prudenza

C’è una nuova trappola messa in atto dai malandrini in cerca di arricchimenti illeciti e stavolta riguarda il servizio pubblico della Asl. “Si informa la cittadinanza che sono stati segnalati casi di messaggi truffaldini inviati tramite SMS da numeri sconosciuti, che invitano a contattare presunti uffici dell'Azienda sanitaria. Tali messaggi, apparentemente riconducibili alla ASL per via di diciture ingannevoli (es. A.S.I.), sono in realtà falsi e non provengono dai canali ufficiali dell'Azienda”, così in una nota stampa.



L'unico messaggio ufficiale inviato dalla ASL di Pescara ai cittadini riguarda il promemoria per un appuntamento sanitario già prenotato. Il contenuto del messaggio è chiaro e riconoscibile, e riporta testualmente: "Si ricorda l'appuntamento del [data e ora]. Per modificare/disdire la richiesta visitare il link https://portalecittadino.asl.pe.it o contattare il 0872226. Prenotazione presso la sede [nome sede]". Il numero indicato nel messaggio, 0872226, corrisponde al CUP aziendale.



In nessun caso la ASL di Pescara richiede di essere richiamata o invita a contattare numerazioni diverse da quelle ufficiali. Si invita pertanto la popolazione a non rispondere a messaggi sospetti, a non richiamare numeri sconosciuti e a segnalare eventuali tentativi di truffa alle autorità competenti.



Per qualsiasi dubbio o verifica, è possibile contattare i numeri della ASL riportati sul sito istituzionale www.asl.pe.it<http://www.asl.pe.it> .