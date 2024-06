Medicina generale: al via le domande per il concorso in Regione

Opportunità professionale per i neo dottori. A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale (Serie IV speciale – Concorsi ed esami n. 49) del 18 giugno 2024 é online da oggi e fino alla scadenza del 18 luglio 2024 la piattaforma, accessibile tramite il Portale regionale https://sportello.regione.abruzzo.it/, per candidarsi al concorso pubblico per esami per l’ammissione di 44 laureati in medicina e chirurgia al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, per il triennio 2024-2027, sulla base del bando di concorso pubblico indetto con delibera della Giunta regionale n. 236 del 26 aprile 2024, a cura del Dipartimento Sanità.

* L’accesso alla piattaforma è possibile tramite SPID che dovrà essere di tipo personale e di livello 2.

* Il Ministero della Salute ha anche fissato al 9 ottobre 2024, alle ore 10:00, la data delle prove concorsuali.