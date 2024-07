Medicina estetica. Andrea Favoriti vince il premio Carlo I D’Angio’

Ad Andrea Favoriti il Premio internazionale Carlo I D’Angiò per la medicina

estetica



Il Premio Internazionale D’Angiò è un prestigioso riconoscimento attribuito

annualmente a personalità che si sono distinte nei diversi campi dello

scibile: culturale, storico, artistico, attuando una costante promozione e

crescita del nostro Paese e in particolare della regione Abruzzo nel mondo.

Per la medicina estetica la scelta quest’anno è caduta sul Dr. Andrea

Favoriti, che da anni svolge attività di rilievo nazionale nella Medicina e

Chirurgia Estetica. È tutt’ora una figura di spicco nell’estetica medica in

tutta Italia. Attualmente opera a Roma, Pescara e Scurcola Marsicana,

all’interno della Natural Face Clinic di Nino Favoriti. Unisce competenza,

cultura medica e scientifica ed amore per il prossimo.



Già Chirurgo Generale della ASL di Avezzano, consegue Specializzazioni

presso l’Università “La Sapienza” di Roma in Chirurgia Vascolare, in Igiene

e Medicina Preventiva. Presso l’Università “Gabriele D’Annunzio” di Chieti

consegue il Dottorato di ricerca in Applicazioni Tecnologiche in Chirurgia.

Poi Master di II Livello Medico Competente presso l’Università di L’Aquila

con iscrizione all’Albo del Ministero della Salute, ed altre tante

specializzazioni. Un premio meritato per un professionista di rilievo del

nostro territorio.