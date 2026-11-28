Un sistema di documenti contabili fittizi che avrebbe svuotato le casse di un club sportivo pescarese e procurato bonus fiscali non spettanti. È quanto ricostruiscono le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Pescara, che ipotizza anche reati societari, responsabilità amministrativa degli enti e autoriciclaggio dei relativi proventi. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara hanno eseguito sequestri preventivi disposti dal GIP del Tribunale cittadino nei confronti di 18 persone fisiche e 13 imprese, con un profitto illecito contestato di.

All'operazione hanno partecipato numerosi Reparti del Corpo: il Nucleo PEF di Benevento, i Gruppi di Sesto San Giovanni, Frattamaggiore e Guidonia Montecelio e le Compagnie di Casalnuovo di Napoli e Ariano Irpino. In parallelo, i finanzieri hanno svolto perquisizioni a Pescara, Francavilla al Mare (Chieti) e Benevento nei confronti dei cinque principali indagati, con l'obiettivo di trovare contante e beni di valore da vincolare per equivalente.

Gli accertamenti avrebbero portato alla luce appropriazioni indebite per 4,5 milioni di euro ai danni della società sportiva pescarese, le cui risorse sarebbero state progressivamente spostate verso aziende riconducibili al principale indagato. Per giustificare gli ammanchi sarebbero state utilizzate fatture per operazioni inesistenti. Inoltre, in un più ampio disegno fraudolento, sarebbero stati ottenuti indebitamente crediti d'imposta "Bonus Sud" e "Beni strumentali nuovi 4.0", gonfiando – fino al limite massimo previsto dalle normative – il costo d'acquisto delle attrezzature tecnologiche finanziate con i citati bonus. Il meccanismo illecito avrebbe utilizzato poi sponsorizzazioni fittizie, con la complicità di numerosi operatori economici campani, mediante le quali sarebbero state restituite alla società sportiva le maggiori somme pagate dalla stessa per le citate attrezzature.

Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari, quindi le ipotesi accusatorie dovranno essere confermate nelle successive fasi processuali. Fino a un'eventuale sentenza di condanna irrevocabile vale per tutti la presunzione di innocenza. L'operazione conferma l'impegno della Guardia di Finanza per la legalità economica e contro ogni forma di evasione, a garanzia dell'equità fiscale e del principio di capacità contributiva: chi froda l'Erario, infatti, scarica il costo dei servizi pubblici sui cittadini e sulle imprese che rispettano le regole.