Frase del giorno

07 Ago, 2025
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Maxi controlli della GdF sulla Costa dei Trabocchi

Maxi controlli della GdF sulla Costa dei Trabocchi

Scoperto lavoro nero, attività senza le necessarie prescrizioni, pratiche commerciali scorrette: i dettagli di queste operazioni nell'articolo

Maxi controlli della GdF sulla Costa dei Trabocchi

Il Comando Provinciale di Chieti, dal primo weekend di agosto, ha intensificato tutte le attività di controllo economico e di polizia di sicurezza del territorio in vista del periodo “clou” dell’estate 2025.

I servizi – principalmente indirizzati agli esercizi di “food service” nella circoscrizione di competenza della Tenenza della Guardia di finanza di Ortona – sono destinati al contrasto delle violazioni sulle norme che spaziano dalla sicurezza sul lavoro ai presidi igienico sanitari, dalla tutela alimentare al lavoro irregolare.

A seguito di uno specifico intervento - eseguito dai militari ortonesi, sinergicamente con i funzionari della Questura di Lanciano, dell’Ispettorato del Lavoro e dell’ASL competenti - sono stati emanati due provvedimenti di sospensione immediata del servizio di ristorazione (notificati ad una trattoria di San Vito Chietino) emessi dalla ASL di Chieti-Lanciano-Vasto e dalla Direzione Territoriale del Lavoro teatina, rispettivamente per gravi irregolarità in materia igienico sanitaria e per violazioni, anche di natura penale, in materia di sicurezza sul lavoro.

Ulteriori iniziative di polizia economico-finanziaria, a carico di altri gestori, hanno consentito, alle Fiamme Gialle, di accertare sette omesse memorizzazioni elettroniche dei corrispettivi e, in una “grottesca” circostanza, di riscontrare che un bar pasticcera, imponeva il rimborso delle “spese di gestione della transazione a mezzo pos” da parte dei propri clienti "caricando" il prezzo di vendita dei prodotti pagati elettronicamente e per tale fatto sarà segnalato il responsabile di questa “sgradevole abitudine” all’Autorità Garante per la Concorrenza e per il Mercato.

Diverse violazioni sono state constatate dai finanzieri (a farne le spese questa volta due ristoratori ortonesi) per l’omessa assunzione di lavoratori senza la preventiva instaurazione del rapporto di lavoro (ben nove) ed anche in questo caso, per i trasgressori, è stata proposta la sospensione dell’esercizio imprenditoriale all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Chieti.

Sempre ad Ortona, in concomitanza con l’evento musicale “Classic Goes To In The Lab Events”, si è concluso il weekend delle attività di controlli ad ampio raggio delle Fiamme Gialle con una particolare attenzione al contrasto del traffico degli stupefacenti eseguendo - nella circostanza - un sequestro di 1,25 grammi di cocaina e 1 grammo di hashish.

“In questo periodo così intenso, per effetto dei numerosi turisti presenti nella nostra provincia, la Guardia di finanza risponde dinamicamente, con il suo ventaglio operativo, a tutte le esigenze del cittadino” - commenta il Comandante Provinciale della Guardia di finanza di Chieti, Col. Michele Iadarola - “legate alla tutela della salute, della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, senza mai tralasciare gli aspetti sociali derivanti dalle medesime attività”.

Tags: Controlli pasticceria guardia di finanza Ultime notizie

Vedi anche

Controlli sui distributori di benzina, multe per 36mila euro
Cronaca

Controlli sui distributori di benzina, multe per 36mila euro

04 Mar, 2022
Guardia di Finanza: pubblicato concorso per il reclutamento di 33 allievi
Musica

Guardia di Finanza: pubblicato concorso per il reclutamento di 33 allievi

13 Dic, 2021
Guardia di Finanza: arrestata latitante. Deve scontare 5 anni di prigione
Cronaca

Guardia di Finanza: arrestata latitante. Deve scontare 5 anni di prigione

19 Mar, 2019
Blitz della Guardia di Finanza al raduno Mongolfiere nella Majella Orientale
Cronaca

Blitz della Guardia di Finanza al raduno Mongolfiere nella Majella Orientale

31 Ago, 2017
Guardia di Finanza: scoperta truffa milionaria ai danni dello Stato
Cronaca

Guardia di Finanza: scoperta truffa milionaria ai danni dello Stato

04 Lug, 2017
Forni da pasticceria: cosa sono? A cosa servono? Dove acquistarli?
Life Style

Forni da pasticceria: cosa sono? A cosa servono? Dove acquistarli?

04 Apr, 2017
Maxi evasione fiscale scoperta dalla Guardia di Finanza di Teramo
Cronaca

Maxi evasione fiscale scoperta dalla Guardia di Finanza di Teramo

30 Gen, 2015
Guardia di Finanza: concorso per titoli ed esami
Lavoro

Guardia di Finanza: concorso per titoli ed esami

10 Ott, 2014
Chances in Finanza
Lavoro

Chances in Finanza

18 Gen, 2013

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2025 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661