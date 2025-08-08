Marsilio ribadisce: “Investire sul Napoli Calcio è stata una buona idea”

Sono i numeri a sottolineare quanto la presenza del Napoli Calcio a Castel di Sangro abbia svolto e continui a svolgere un prezioso effetto trainante per il turismo e più in generale per l'economia del comprensorio dell'Alto Sangro per l'intero anno. Sono i dati, presentati dal presidente della Regione, Marco Marsilio, dal sottosegretario con delega al Turismo, Daniele D'Amario, e dal sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta ieri nel comune sangrino.

Cifre che registrano un aumento di presenze complessive nel comprensorio del 33,53% (52,13% solo Castel di Sangro) con punte di 14mila presenze giornaliere in occasione delle partite di allenamento della squadra. L’incremento è accompagnato dalla crescita della rete infrastrutturale ricettiva, fatta di B&b e di hotel che, dal 2019 al 2024, segna un incremento di 2200 posti letto.

"Si tratta di numeri inconfutabili che confermano una volta di più come questa lungimirante politica di investimento sul turismo e sul turismo legato allo sport e agli eventi sportivi generi un circuito economico enorme - ha dichiarato il presidente Marsilio - e io spero che anche altri territori riescano ad elevare la qualità della loro ricettività turistica e dei loro impianti sportivi per poter essere altrettanto competitivi e accoglienti rispetto a queste sfide.

La ricchezza che sviluppa questo comprensorio giustifica ampiamente gli investimenti pubblici che si fanno e torna a beneficio dell'intero territorio abruzzese - ha sottolineato Marsilio - perché non è soltanto una sua parte a goderne e in ogni caso l'investimento fatto sarebbe stato comunque importante, ma è bene ricordare che questo territorio contribuisce al benessere e alla ricchezza dei servizi sociali di tutta la Regione Abruzzo grazie proprio alle capacità imprenditoriali che ha saputo mettere in campo.

La scelta di accogliere il ritiro del Napoli Calcio nel 2020 - ha concluso il Presidente - si è dimostrata una scelta più che vincente, malgrado le polemiche che puntualmente qualcuno cerca di alimentare ogni qual volta che si presenti il bisogno di una risorsa in più per le esigenze più disparate e si prova a sostenere la tesi, ovviamente strumentale, che con questo milione si potrebbe risanare il bilancio dello Regione".





Ricodiamo, però, anche i costi dell’operazione Napoli. La società guidata dal presiedente De Laurentis ha esercitato l’opzione per il rinnovo automatico del contratto di sponsorizzazione fino al 2031: 1,220 milioni di euro a carico della Regione Abruzzo mentre le spese logistiche e di soggiorno saranno sostenute dal Comune di Castel di Sangro. Oltre alle settimane di ritiro tra le montagne abruzzesi verrà offerta la possibilità di utilizzare il sito del Napoli per le pubblicità dell nostro Ente ed anche a bordo campo, presso lo stadio Diego Armando Maradona.