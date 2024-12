Mariangela Galante alla guida della Area

Sarà Mariangela Galante a dirigere l’Area Distrettuale 3 di Vasto - San

Salvo. La nomina è arrivata con delibera del Direttore generale a

conclusione della selezione indetta dalla Asl, che si è conclusa a ridosso

delle Festività.



Con il nuovo incarico, che decorre dal 1° gennaio, la professionista

prenderà le redini dell’assistenza territoriale in un comprensorio nel

quale le aree montane hanno un peso importante, caratterizzate da

un’orografia e una rete viaria che incidono pesantemente nell’erogazione

dei servizi. Nuove Case di comunità a San Salvo, Vasto, Castiglione Messer

Marino, Casalbordino e Gissi, quest’ultimo anche sede di ospedale di

comunità, ambulatori sperimentali nei paesi dove la medicina primaria

soffre per carenza di medici di medicina generale: sono questi i principali

obiettivi che il neo Direttore è chiamato a perseguire, secondo gli

indirizzi espressi dalla Direzione aziendale con gli atti di programmazione

e organizzazione.



Mariangela Galante è dipendente Asl da tempo, e ha legato il suo nome a un

settore a dir poco complesso come quello delle prenotazioni e liste

d’attesa, governato con impegno e puntualità nelle azioni intraprese.

Carattere e metodo sono sicuramente le qualità che le vengono riconosciute,

e le hanno permesso di raggiungere risultati significativi nella riduzione

dei tempi di attesa.



“Sono certo che trasferirà nel nuovo incarico la determinazione che le

viene riconosciuta - è l’auspicio del Direttore generale Thomas Schael - e

di cui c’è bisogno in un territorio difficile com’è quello del Vastese,

soprattutto nelle aree interne, dove abbiamo avviato una sperimentazione

organizzativa a tutela della salute di 14 mila abitanti, di cui 4.500

fragili. Un progetto tagliato su misura per questo territorio, con nuove

forme di assistenza, prioritariamente nei comuni di San Buono, Torrebruna e

Carunchio, e a seguire Palmoli, Tufillo e Carpineto Sinello. Si rende

necessario integrare l’assistenza primaria con la telemedicina e

l’infermiere di comunità, un riferimento importante per la popolazione, che

opera in stretto raccordo con il medico di medicina generale e la Centrale

Operativa Territoriale, e rappresenta una risorsa importante e determinante

nel nuovo modello, perché intercetta i bisogni di salute e svolge una

funzione di raccordo tra tutti gli attori del sistema. C’è davvero tanto da

fare, perciò auguro a Galante buon lavoro, e la ringrazio per l’attività

svolta nell’ambito dei tempi di attesa, che ci ha permesso di azzerare in

pochi mesi le liste galleggianti, e dare un appuntamento a oltre 20 mila

persone che erano state prese in carico. Nell’occasione rivolgo a tutti i

nostri dipendenti i miei più calorosi auguri per un nuovo anno portatore di

serenità e salute”.