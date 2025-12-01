Frase del giorno

Marco Verratti al Boca Junior nel 2026?

Secondo i media argentini il presidente Juan Roman Riquelme sta trattando il passaggio del centrocampista pescarese al club di Buenos Aires

Marco Verratti, il centrocampista italiano di 33 anni attualmente in forza all’Al-Duhail in Qatar, è al centro di un forte interesse da parte del Boca Juniors, storica squadra argentina. Il club di Buenos Aires, guidato dal presidente Juan Roman Riquelme, sta cercando di convincere Verratti a trasferirsi, puntando sulla presenza in squadra di alcuni suoi ex compagni ai tempi del Paris Saint-Germain, come Paredes, Herrera e Cavani. Verratti, il cui contratto qatariota scade nell’estate del 2026, potrebbe così iniziare una nuova avventura nel calcio sudamericano a partire dalla finestra di mercato invernale.
Boca Juniors si sta preparando a un ciclo vincente e considera Verratti un colpo importante per rafforzare ulteriormente la rosa in vista della Copa Libertadores e dei prossimi impegni del torneo locale. Nonostante il giocatore abbia recentemente rifiutato il rinnovo con Al-Duhail, altre opzioni in Europa, come un possibile ritorno alla Juventus, sono ancora al vaglio. Tuttavia, la proposta di Boca Juniors è ritenuta affascinante dal centrocampista, anche per l’opportunità di ritrovare amici e compagni di squadra in Sud America.
Per l’ex Pescara, club di serie B che lo ha lanciato nel calcio che conta e che ha consolidato la sua carriera con oltre dieci anni al Paris Saint-Germain prima del trasferimento in Qatar, rappresenterebbe per il club di Buenos Aires un elemento di esperienza e qualità di alto livello. Il trasferimento è visto come un possibile colpo di mercato che farebbe rumore in tutto il continente, accendendo le aspettative dei tifosi argentini per la prossima stagione.

 

Tags: Marco Verratti Boca junior riquelme mercato buenos aires qatar trasferimento

