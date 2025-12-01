Marco Verratti al Boca Junior nel 2026?

Marco Verratti, il centrocampista italiano di 33 anni attualmente in forza all’Al-Duhail in Qatar, è al centro di un forte interesse da parte del Boca Juniors, storica squadra argentina. Il club di Buenos Aires, guidato dal presidente Juan Roman Riquelme, sta cercando di convincere Verratti a trasferirsi, puntando sulla presenza in squadra di alcuni suoi ex compagni ai tempi del Paris Saint-Germain, come Paredes, Herrera e Cavani. Verratti, il cui contratto qatariota scade nell’estate del 2026, potrebbe così iniziare una nuova avventura nel calcio sudamericano a partire dalla finestra di mercato invernale.

Boca Juniors si sta preparando a un ciclo vincente e considera Verratti un colpo importante per rafforzare ulteriormente la rosa in vista della Copa Libertadores e dei prossimi impegni del torneo locale. Nonostante il giocatore abbia recentemente rifiutato il rinnovo con Al-Duhail, altre opzioni in Europa, come un possibile ritorno alla Juventus, sono ancora al vaglio. Tuttavia, la proposta di Boca Juniors è ritenuta affascinante dal centrocampista, anche per l’opportunità di ritrovare amici e compagni di squadra in Sud America.

Per l’ex Pescara, club di serie B che lo ha lanciato nel calcio che conta e che ha consolidato la sua carriera con oltre dieci anni al Paris Saint-Germain prima del trasferimento in Qatar, rappresenterebbe per il club di Buenos Aires un elemento di esperienza e qualità di alto livello. Il trasferimento è visto come un possibile colpo di mercato che farebbe rumore in tutto il continente, accendendo le aspettative dei tifosi argentini per la prossima stagione.