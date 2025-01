Manifesta intenti suicidi, arrivano i poliziotti e la salvano

La Polizia di Stato di L’Aquila, nel corso di specifici servizi di vigilanza in ambito ferroviario effettuato lo scorso 8 gennaio, ha rintracciato e messo in salvo una 40enne cittadina italiana con manifesti intenti suicidi.



In particolare gli operatori della Polizia Ferroviaria sono intervenuti su segnalazione dei genitori che si sono rivolti alla Polizia Ferroviaria poiché la loro figlia, allontanandosi da casa, aveva manifestato l’intenzione di gettarsi sotto un treno.



Immediatamente sono scattate le ricerche che hanno portato al rintraccio della donna seduta all’interno della propria autovettura parcheggiata nel piazzale antistante la stazione ferroviaria.



In evidente stato di agitazione è stata dapprima confortata da un operatore della Polfer e poi affidata alle cure dei sanitari.