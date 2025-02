Maltratta per mesi la moglie: ai domiciliari col braccialetto elettronico

I poliziotti del Commissariato di PS di Atri hanno dato esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto disposta dal GIP di Teramo nei confronti di un uomo, trentacinquenne, per maltrattamenti in famiglia e stalking nei confronti della compagna.

L’attività ha avuto inizio con la chiamata al 112 e l’intervento della Volante nell’abitazione della donna, per una lite che si stava consumando tra i due. L’uomo appariva calmo all’arrivo degli agenti, ma gli stessi, sentita la richiedente, intuivano che la lite non fosse di natura occasionale, motivo per il quale si procedeva nell’immediatezza ad allontanare l’uomo e tenere in sicurezza la donna.

Ne seguiva una tempestiva attività di polizia giudiziaria che, come sospettato, portava alla luce il temperamento irrequieto ed ossessivo dell’uomo, oltre ad una serie di episodi e atti di natura persecutoria che si ripetevano da qualche mese.

Chiamate e messaggi offensivi, nell’ordine di centinaia al giorno, ingiurie e minacce di gesti autolesionistici che hanno portato al provvedimento cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico disponendo inoltre il divieto di comunicare con la donna e i suoi familiari con qualsiasi mezzo.