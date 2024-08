Malore in acqua. Turista perde la vita in spiaggia

Tragedia questa mattina sulle coste abruzzesi. Un turista di 73 anni è deceduto nella tarda mattinata di oggi, martedì 27 agosto, a Casalbordino. E' accaduto sul lungomare nord nello specchio d'acqua antistante il camping "Santo Stefano" e il "Cocoa Beach".

L'uomo, originario di Arezzo che era in vacanza in Abruzzo con la sua famiglia, avrebbe accusato un malore in acqua. I bagnini presenti sulla spiaggia sono intervenuti tempestivamente ed hanno portato l'uomo sulla riva, dove hanno iniziato praticato il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca. Successivamente sono intervenuti anche con il defibrillatore, purtroppo però per il 73enne non vi è stato nulla da fare.

Sul posto, per accertarsi della dinamica dell'accaduto, la Guardia Costiera di Vasto oltre ai sanitari del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso dell'uomo. Con ogni probabilità l'uomo ha avuto un infarto.

.