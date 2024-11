Malato protesta per le liste d’attesa ‘lumaca’

C’è una notizia a cui vogliamo dare rilevanza. Riguarda la protesta di un uomo, un paziente del nostro servizio sanitario abruzzese, al quale è stata fissata una prestazione sanitaria a 580 giorni. L’utente si è lamentato col direttore generale della Asl Pescara e l’assessore regionale alla Sanità in occasione dell’inaugurazione di un Centro Erogazione Servizi nella città di Spoltore, avvenuto ieri mattina. Ovviamente il problema delle liste d’attesa ‘lumaca’ e’ una piaga storica del nostro servizio pubblico che versa in gravissime condizioni, soprattutto dal punto di vista dei conti che, come sappiamo, sono in ‘profondo rosso’. Spesso si è sentito, anche dalla stessa premier Giorgia Meloni, che il Governo Italiano ha stanziato fondi per affrontare la grave situazione che c’è nel servizio pubblico del nostro paese. Ma, come insegna questa pagina di cronaca, c’è ancora molto, moltissimo, da risolvere. Ai pazienti ‘sfortunati’ col servizio pubblico tocca andarsi a curare presso strutture private, chi non ha questa possibilità deve sperare di non aggravarsi ulteriormente. Ovviamente tutto ciò è profondamente ingiusto.