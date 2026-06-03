Maggio 2026 in Abruzzo: secco e con temperature nella norma

Maggio 2026 nella Regione Abruzzo ha avuto temperature in linea col riferimento climatologico 1991-2020, con anomalia media regionale di +0.2°C, e precipitazioni circa dimezzate rispetto alla media (-48%). L’assenza dell’Anticiclone delle Azzorre, spostato molto più a Nord-Ovest del solito, un promontorio di alta pressione in estensione dal Nord Africa e una bassa pressione sulla Turchia hanno favorito condizioni stabili sull’Europa nord-occidentale e instabili su quella sud-orientale. Il Mediterraneo si è trovato nella fascia intermedia e soggetto ad alternanza di periodi di stabilità e caldo e di passaggio di perturbazioni. Dopo una prima decade nella norma, la seconda è stata fredda e piovosa, mentre la terza calda e secca.

Il mese appena trascorso è stato il 21° più caldo e l’8° più secco della serie storica a livello regionale. Per Ortona (CH) si tratta del record assoluto di siccità dal 1974 per il mese di maggio.



Le località con valori più estremi delle anomalie rispetto al riferimento climatologico di temperatura media in maggio sono state:



* Giulianova (TE): +1.3°C

* Assergi (AQ): -1.3°C



mentre per le precipitazioni:



* Avezzano (AQ): +25%

* Ortona (CH): -86%



Guardando ai record delle anomalie di maggio complessivamente per la regione Abruzzo:



* più freddo nel 1991: -4.7°C

* più caldo nel 2003: +2.9°C

* più secco nel 1979: -69%

* più umido nel 2023: +171%



Secondo le proiezioni stagionali del Centro Europeo, le prossime settimane sono attese in prevalenza molto calde e secche.

I dati meteorologici delle stazioni abruzzesi sono raccolti dall'Ufficio idrologia, idrografico e mareografico dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile dell’Abruzzo ed elaborati dal CETEMPS dell’Università degli Studi dell’Aquila, secondo la metodologia illustrata in https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/joc.7081.

Questo elaborato è stato realizzato dal professor Gabriele Curci, Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche

Centro di Eccellenza CETEMPS, Università' degli Studi dell'Aquila