Lite padre-figlio degenera con una coltellata

Una lite tra padre e figlio di 14 anni è degenerata in un’aggressione con un coltello ieri, intorno a mezzogiorno, nella zona di via Arapietra a Pescara. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il minorenne avrebbe colpito il padre all’altezza del collo. L’uomo non avrebbe riportato conseguenze gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118.

La vicenda sarebbe iniziata dopo una chiamata della scuola al padre a causa dello stato di agitazione del ragazzo. Una volta usciti dall’istituto, tra i due sarebbe nata una discussione, successivamente degenerata in una colluttazione. Secondo quanto riferito dal genitore ai carabinieri, il 14enne sarebbe poi entrato in un negozio e ne sarebbe uscito con un coltello, utilizzato per colpirlo.

Alcuni testimoni presenti nella zona hanno riferito di aver assistito alla discussione e alla successiva aggressione. Il ragazzo avrebbe inoltre accusato il padre di comportamenti violenti nei confronti della madre, circostanza riportata da un testimone e che dovrà essere verificata.

All’arrivo dei soccorsi il 14enne si trovava sul marciapiede ed è stato assistito dal personale sanitario. La madre è arrivata poco dopo. I carabinieri stanno svolgendo gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica e verificare le circostanze emerse dalle testimonianze.