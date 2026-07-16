Legge elettorale, premio di governabilità col 42%

Legge elettorale. Pagano, Pagina storica: il voto torna davvero decisivo*

"Con la nuova legge elettorale il Parlamento scrive una pagina importante

della nostra democrazia. È una riforma che non è stata imposta, ma

costruita attraverso un confronto vero, con oltre tre mesi di lavori, oltre

sessanta audizioni, il contributo delle opposizioni, dei costituzionalisti

e di tutti i gruppi parlamentari. Un esempio di buon Parlamento e di buona

legislazione". Lo ha dichiarato in Aula il Presidente della I Commissione

Affari costituzionali della Camera Nazario Pagano, tra i relatori del

provvedimento, intervenendo in dichiarazione di voto a nome di Forza Italia.



"Il nuovo sistema - ha proseguito - nasce per trovare un equilibrio tra

rappresentanza e governabilità, nel pieno rispetto dei principi indicati

dalla Corte costituzionale. Restituisce centralità al voto dei cittadini,

che torneranno a conoscere prima del voto la coalizione, il programma e la

leadership chiamata a governare il Paese. Il voto di ogni cittadino sarà

quindi realmente decisivo. È questo il modo migliore per rafforzare la

partecipazione democratica e contrastare l'astensionismo".



Pagano ha quindi ricordato come "la riduzione del numero dei parlamentari

abbia reso ormai superato il Rosatellum", sottolineando che "il premio di

governabilità, con la soglia elevata al 42% anche grazie al confronto

parlamentare, garantisce stabilità senza sacrificare la rappresentanza".



"In questa riforma - ha concluso - c'è l'intuizione politica di Silvio

Berlusconi: dare agli italiani la possibilità di scegliere con chiarezza

chi governa il Paese. Forza Italia ha creduto in questo obiettivo fin dalla

sua nascita e oggi lo sostiene con convinzione, perché una democrazia forte

ha bisogno di istituzioni rappresentative, ma anche di governi stabili e

pienamente legittimati dal voto popolare".