Lancia una tanica di benzina contro l'ex: arrestato

Ancora un gravissimo episodio violento nel capoluogo frentano. Ieri, 27 agosto 2025, gli agenti della Polizia di Stato di Lanciano hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di un cinquantenne di Lanciano. L’uomo è stato arrestato per aver compiuto un grave gesto contro la sua ex moglie all’interno di un locale del centro: le ha lanciato contro una tanica contenente liquido infiammabile. I poliziotti della Squadra Volante, subito intervenuti, non hanno trovato il colpevole sul posto, che si era già dileguato.



Gli agenti della Sezione Anticrimine sono però riusciti a ricostruire il comportamento violento e le condotte persecutorie reiterate poste in essere dall’arrestato nei confronti dell'ex coniuge, per cui la Procura della Repubblica ne ha richiesto al GIP del Tribunale di Lanciano la misura restrittiva, stante la gravità dei reati commessi.



L’uomo veniva rintracciato nel centro di Lanciano, tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale di Lanciano, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.