Lame nella notte: 18enne accoltellato sul Lungomare

Un ragazzo di 18 anni, pescarese, è ricoverato in ospedale in gravi condizioni in conseguenza di una coltellata all’addome ricevute questa notte, intorno alle 04:00, in uno stabilimento balneare. Secondo quanto riferiscono i medici del nosocomio pescarese non sarebbe in pericolo di vita ma la prognosi resta riservata. Sono in corso le indagini da parte dei militari del Comando provinciale che hanno già un’idea sulla dinamica della violenza. Alla base del gesto futili motivi: un diverbio con un altro ragazzo, straniero, che avrebbe estratto la lama ferendolo all’addome. Ovviamente si tratta di ipotesi investigativa, seguiranno certamente altri dettagli.