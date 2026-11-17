La transizione digitale entra a pieno regime nella sanità pescarese. La Cartella Clinica Elettronica Regionale è ormai operativa in 46 reparti dei tre presidi ospedalieri della ASL di Pescara, dove tra marzo 2025 e ottobre 2026 è stata utilizzata per gestire 44.573 ricoveri. Un traguardo che segna un cambio di passo nell'assistenza, con le informazioni sulle condizioni del paziente e sull'assistenza ricevuta raccolte e aggiornate in formato digitale, a disposizione dei sanitari che lo seguono.

Il progetto, coordinato a livello regionale, è stato avviato nel novembre 2024 in due reparti pilota ed è stato successivamente esteso all'intera Azienda. Oggi il sistema è utilizzato quotidianamente da 630 medici e 897 infermieri, che attraverso la piattaforma possono consultare e aggiornare le informazioni che documentano il percorso del paziente, nell'attività ospedaliera e in quella ambulatoriale, seguendo l'evoluzione delle sue condizioni cliniche.

Il dialogo tra i sistemi informatici favorisce anche quello tra i reparti e aiuta a dare continuità alle cure nei diversi passaggi dell'assistenza. Nella pratica clinica, poter ritrovare gli esiti degli accertamenti già eseguiti consente ai sanitari di coordinare l'assistenza anche quando sono coinvolti reparti diversi, riducendo la necessità di ripetere esami e rendendo più rapida la definizione dei successivi passaggi diagnostici e terapeutici.

La chiave del successo del progetto è stata la progettazione condivisa. La cartella elettronica è stata infatti disegnata con medici, infermieri e operatori che la utilizzano e vi inseriscono i dati dei pazienti: un passaggio fondamentale per tradurre le esigenze del lavoro quotidiano nei reparti in un sistema costruito intorno a chi lo usa, in sinergia con gli specialisti informatici.

Per il cittadino, la progressiva integrazione dei servizi significa meno documenti cartacei da conservare e portare con sé, una maggiore continuità tra ricovero, attività ambulatoriale e assistenza territoriale e una riduzione delle attese legate al recupero e alla trasmissione della documentazione. L'accesso alla propria documentazione avviene attraverso i servizi dedicati, come "La tua cartella clinica" sul sito aziendale, mentre il Fascicolo Sanitario Elettronico raccoglie nel tempo dati e documenti sanitari relativi alla persona.

"Per noi è fondamentale mettere le persone al centro dell'innovazione" – dichiara il Direttore Generale della ASL di Pescara, Vero Michitelli. "Per questo abbiamo scelto di costruire questa trasformazione insieme ai professionisti del settore sanitario ed informatico, partendo dalle loro esigenze e dall'esperienza quotidiana nei servizi. La Cartella Clinica Elettronica Regionale e la condivisione dei processi sono le basi su cui svilupperemo i nuovi paradigmi dell'assistenza, anche attraverso l'intelligenza artificiale che introdurremo nelle prossime fasi. La tecnologia deve essere al servizio di chi cura e di chi viene curato: per questo il coinvolgimento degli utenti e la responsabilità dei professionisti resteranno centrali anche nei prossimi passi".

A sostenere l'intervento sono i finanziamenti del PNRR destinati alla digitalizzazione: per queste iniziative le risorse già utilizzate dalla ASL ammontano a circa 7,6 milioni di euro, su un finanziamento complessivo di 9,4 milioni.