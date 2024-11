La Regione ‘Ammazza Cervi’ si costituisce parte civile per l’omicidio di Amarena

All’indomani del provvedimento del Consiglio di Stato che ha bloccato, per fortuna, centinaia di cacciatori pronti a fare fuoco su intere famiglie di cervi che vivono nella regione ‘valle verde’ d’Europa sulla base di un assurdo calendario venatorio approvato dalla politica di centrodestra, arriva una buona notizia. La giunta regionale d’Abruzzo ha, infatti, deciso che si costituirà parte civile nel processo per l’omicidio di Amarena, l’orsa freddata a colpi di fucile da un uomo oggi sul banco degli imputati presso il Tribunale di Avezzano. Si apprende che verranno chiesti danni di ogni tipo, patrimoniali e non, per quanto procurato la notte del 31 agosto 2023 a San Benedetto dei Marsi.